WENDEL : Allied Universal finalise l'acquisition de U.S. Security Associates pour environ 1 milliard de dollars

Allied Universal finalise l'acquisition de U.S. Security Associates

pour environ 1 milliard de dollars

Wendel annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de U.S. Security Associates (« USSA ») par Allied Universal pour environ 1,0 milliard de dollars. USSA, dont le siège est à Roswell, Géorgie, figure parmi les principaux prestataires de services de sécurité et de services associés aux États-Unis, avec plus de 50 000 professionnels de la sécurité qui interviennent pour le compte de plusieurs milliers de clients opérant dans un grand nombre de secteurs. En 2017, USSA a généré un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,5 milliard de dollars et un EBITDA ajusté pro forma d'environ 95 millions de dollars.

Allied Universal a financé la transaction par de la dette additionnelle et par un apport en fonds propres de ses actionnaires actuels de 200 millions de dollars. L'apport de Wendel s'élève à environ 78 millions de dollars portant l'investissement total du Groupe dans la société à environ 378 millions de dollars. Wendel et Warburg Pincus conservent chacun environ un tiers du capital de la société. Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires actuels se sont également engagés à procéder à une augmentation de capital supplémentaire dans certaines conditions, la part de Wendel pouvant aller jusqu'à 40 millions de dollars.

À la suite de cette transaction, Allied Universal est désormais une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars et plus de 200 000 professionnels de la sécurité. Cette acquisition renforce également de manière significative l'empreinte commerciale d'Allied Universal aux États-Unis et ses capacités de services auprès de ses clients tout en élargissant son activité au Canada, en Amérique Centrale et au Royaume-Uni. Allied Universal est désormais présent dans le conseil en sécurité ainsi que dans la sécurité des événements, renforçant ainsi une gamme de solutions de sécurité complète sans équivalent pour sa clientèle. Allied Universal générera un Ebitda combiné pro forma d'environ 600 M$ (tel que défini dans la documentation financière), comprenant les synergies attendues. Le ratio d'endettement de la société, sur la base de l'EBITDA, devrait s'améliorer par rapport aux niveaux actuels.

« Je suis impatient de travailler avec l'équipe USSA, qui est devenu au fil des années un leader en matière de sécurité. Ensemble, nous apporterons une valeur sans précédent à tous nos clients grâce à une gamme d'offres et de concepts combinés », a déclaré Steve Jones, CEO d'Allied Universal.

David Darmon, CEO de Wendel North America, déclare : « Wendel, l'un des deux principaux actionnaires d'Allied Universal, contribue à la croissance de la société au fur et à mesure de l'évolution du secteur de la sécurité. Cette opération conforte notre thèse d'investissement initiale dans la mesure où elle renforcera davantage la position de leader des services de sécurité d'Allied Universal ».

Étapes clés de l'investissement de Wendel dans Allied Universal

Wendel a acquis AlliedBarton Security Services en décembre 2015 pour environ 1,68 milliard de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 687 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management d'AlliedBarton pour environ 95 % du capital de la société.

En 2016, AlliedBarton Security Services a fusionné avec Universal Services of America, détenue par Warburg Pincus, créant ainsi le leader de la sécurité en Amérique du Nord. En échange de ses parts dans le capital d'AlliedBarton Security Services, Wendel SE a reçu environ 33 % des actions d'Allied Universal et 388 millions de dollars en numéraire.

À la suite de la transaction avec USSA, dans laquelle Wendel a investi environ 78 millions de dollars, le montant total des fonds propres investis par le Groupe dans la société s'élève à environ 378 millions de dollars.

À propos d'Allied Universal

Allied Universal est le leader des services de sécurité en Amérique du Nord. Elle emploie plus de 200 000 personnes et fournit des solutions et des services de sécurité uniques. La société allie les compétences humaines à la technologie pour proposer à ses clients des solutions sur mesure qui leur permettent de se concentrer sur leur coeur de métier. Forte de l'attention constante qu'elle accorde à la réussite de ses clients, elle crée des partenariats fondés sur la qualité et la création de valeur et s'appuie sur une expérience de son secteur de plus de 60 ans. « Grâce à ses équipes, ses services, ses systèmes et ses solutions de pointe Allied Universal est là pour vous. » Pour en savoir plus : www.aus.com.

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Nippon Oil Pump au Japon, et dans PlaYce et Tsebo en Afrique.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.

Notation attribuée par Moody's : Long terme, Baa2 - perspective stable - Court terme, P-2, depuis le 5 septembre 2018.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



