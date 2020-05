WENDEL : AlphaValue n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AlphaValue a abaissé sa recommandation d'Acheter à Accumuler et affiche un objectif de cours de 93,10 euros sur Wendel. Le bureau d'études a réduit ses prévisions de résultat ajusté par action de 1,23 euro à – 5,28 euros pour 2020 et de 2,44 euros à -1,88 pour 2021 après avoir pris en compte les perspectives dégradées de ses filiales consolidés du fait de la crise sanitaire et économique actuelle. Il a aussi pris en compte pour l'année 2021 une reprise plus lente, en particulier pour les secteurs fortement touchés, comme l'industrie automobile.Le résultat par action devrait redevenir positif à hauteur de 2% en 2022.L'analyste a réduit sa valorisation de l'actif net réévalué de 26% à 118 euros par action.