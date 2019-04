WENDEL : Assemblée générale mixte du 16 mai 2019

Assemblée générale mixte du 16 mai 2019

Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 16 mai 2019 à 14h00, salle Wagram (39-41 avenue de Wagram, 75017 Paris).

L'avis de réunion, valant avis de convocation des actionnaires, est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et

Obligatoires (www.journal-officiel.gouv.fr/balo). Il contient notamment l'ordre du jour de l'Assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Il est également disponible sur le site Internet de la Société www.wendelgroup.com, dans l'espace

« Actionnaires individuels », rubrique « Assemblée générale ».

Il sera proposé à l'Assemblée de verser un dividende de 2,80 euros par action, avec une date de détachement du dividende le 21 mai 2019 et une mise en paiement le 23 mai 2019.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la Société à partir du 25 avril 2019, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.





