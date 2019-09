WENDEL : Bernard Gautier quitte le groupe Wendel après seize années comme Group Deputy CEO

Bernard Gautier quitte le groupe Wendel après seize années comme Group Deputy CEO

Bernard Gautier, Group Deputy CEO, membre du Directoire, et le groupe Wendel ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Bernard Gautier a rejoint Wendel en 2003 en tant que Directeur du Développement et des Participations. Il était depuis 2005 Directeur de l’équipe d’investissement et, à ce titre, membre du Directoire aux côtés des différents Présidents qui se sont succédé.

Le Conseil de surveillance de Wendel lui adresse toute sa reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle en tant qu’investisseur, entrepreneur et dirigeant, qui a été déterminante dans le renouveau du Groupe depuis seize ans et la consolidation de ses structures opérationnelles et financières depuis 2009.

Le groupe Wendel le remercie en particulier d’avoir réalisé et dirigé les investissements dans Editis, Deutsch, Stahl, IHS, Parcours, NOP et Constantia Flexibles. Il a également été administrateur de Saint-Gobain, Materis et Cromology. Attaché au développement à l’international et aux nouveaux champs d’investissement, Bernard Gautier a impulsé depuis 2007 le déploiement du Groupe en Asie, aux États-Unis, en Afrique et à Londres. Depuis 2014, il a piloté le projet Digital@Wendel et la création du Wendel Lab.

Bernard Gautier a déclaré : « Wendel m’a permis de vivre une très forte aventure humaine et professionnelle depuis seize ans, de mener à bien des projets pour le développement à long terme des actifs et des équipes du Groupe et d’avoir l’opportunité de travailler avec des entrepreneurs extraordinaires. En tant que dirigeant de ce Groupe, je suis fier d’avoir développé une nouvelle génération de talents qui continuera d’écrire l’histoire de la maison Wendel. »

La nouvelle composition du Directoire de Wendel sera publiée le 11 septembre 2019 avant Bourse.

Agenda

07.11.2019

Investor Day 2019 – Publication de l’ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).

18.03.2020

Résultats annuels 2019 – Publication de l’ANR du 31 décembre 2019 (après Bourse).

30.04.2020

Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse).

04.06.2020

Assemblée Générale.

30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse).

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse).

