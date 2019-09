David Darmon, Directeur associé et CEO de Wendel North America, rejoint le Directoire de Wendel

David Darmon, Directeur associé et CEO de Wendel North America, rejoint le Directoire de Wendel en tant que Group Deputy CEO aux côtés de son Président, André Francois-Poncet. Il restera dans un premier temps basé à New York.

André François-Poncet a déclaré : « Je suis très heureux de faire équipe avec David au sein du Directoire de Wendel. David a démontré des qualités de leader et il a réalisé de très belles opérations pour Wendel. Sa contribution a été décisive dans notre internationalisation avec l’ouverture du bureau de New York, où il a constitué une équipe de talent et exporté la marque Wendel en Amérique du Nord. Avec nos collègues, nous entendons ajouter de nouvelles belles sociétés au portefeuille de Wendel et soutenir la croissance de nos entreprises ».

David Darmon a déclaré : « Je suis très honoré de rejoindre le Directoire d’une société d’investissement de la qualité et de l’envergure de Wendel. Au cours des quatorze dernières années, j’ai pu travailler avec des équipes de haut niveau et participer au fort développement international de notre Groupe. Je remercie chaleureusement le Conseil de surveillance pour sa confiance et me réjouis de faire équipe avec André Francois-Poncet au sein du Directoire ».

Wendel annonce, par ailleurs, les nominations suivantes :

Nomination de trois Directeurs généraux adjoints :

Jérôme Michiels, Directeur associé, Directeur financier groupe,

Josselin de Roquemaurel, Directeur associé, co-responsable des activités d’investissement en Europe francophone,

Félicie Thion de la Chaume, Directeur associé, CEO de Wendel London.

Evolutions au sein de l’équipe d’investissement :

Stéphanie Besnier, Directeur associé, co-responsable de l’activité d’investissement en Europe francophone, sera chargée, en plus de ses responsabilités actuelles, du développement du Wendel Lab qui regroupe les investissements de Wendel dans le secteur de la technologie,

Adam Reinmann, Directeur associé, devient CEO de Wendel North America.

A propos de David Darmon

Arrivé chez Wendel en 2005, David Darmon a dirigé de nombreux investissements du Groupe au cours des quatorze dernières années. Il a, notamment, participé aux investissements et au suivi de la performance des sociétés Allied Barton (aujourd’hui Allied Universal), CSP Technologies, Deutsch et Stallergenes. Dans le cadre du Wendel Lab, il a initié plusieurs investissements dans le secteur de la technologie.

David a ouvert le bureau de New York (Wendel North America) qu’il dirige depuis 2013. Depuis, Wendel a investi environ 1 milliard de dollars au cours des cinq dernières années aux États-Unis. David a également été Secrétaire du Conseil de surveillance du groupe Wendel.

Avant de rejoindre Wendel, David était Directeur de participations chez Apax Partners, où il s’est spécialisé pendant six ans dans les opérations de LBO. Il a débuté sa carrière chez Goldman Sachs en fusions et acquisitions à Londres.

Il est diplômé de l’Essec et titulaire d’un MBA de l’Insead.

Il est aujourd’hui administrateur et membre du Comité de gouvernance d'Allied Universal, le plus important Groupe de sécurité en Amérique du Nord.

Agenda

07.11.2019

Investor Day 2019 – Publication de l’ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).

18.03.2020

Résultats annuels 2019 – Publication de l’ANR du 31 décembre 2019 (après Bourse).

30.04.2020

Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse).

04.06.2020

Assemblée Générale.

30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse).

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse).

Pièce jointe