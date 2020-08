WENDEL : IHS envisage une introduction en bourse aux États-Unis.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendel a annoncé qu'IHS Holding Limited a annoncé le 14 août 2020 qu'elle étudiait la possibilité d'une introduction en bourse aux États-Unis. La société d'investissement détient 21,3% du capital du groupe d'infrastructures de télécommunication mobile en Afrique. IHS Towers a également précisé que le calendrier, le nombre d'actions offertes et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés.Il ajoute que toute offre débuterait après l'achèvement du processus habituel d'examen par la SEC de la notice d'information relative à l'offre et sous réserve des conditions de marché et autres conditions.