WENDEL : Lancement effectif du rachat d'actions de 200 millions  de Wendel

Lancement effectif du rachat d'actions de 200 millions € de Wendel

Dans le cadre de l'accord de rachat d'actions d'un montant de 200 millions € conclu le 26 mars 2019 avec Goldman Sachs International (« Goldman Sachs »), Wendel annonce aujourd'hui le lancement effectif de l'accord de rachat d'actions.

Le 23 avril 2019, Wendel versera 200 millions € à Goldman Sachs et recevra 1 169 399 de ses propres actions ordinaires livrées par Goldman Sachs. Ces actions seront essentiellement annulées dans les prochaines semaines. Les 993 049 actions autodétenues acquises antérieurement à cet accord de rachat d'actions et affectées à d'autres objectifs n'ont pas vocation à être annulées.

Il est rappelé que le lancement de cet accord de rachat d'actions était soumis à l'obtention d'une décision de dérogation définitive de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») au lancement d'une offre publique obligatoire sur Wendel. Le 2 avril 2019, l'AMF a accordé cette dérogation à Wendel-Participations SE (« WP »), agissant de concert avec la présidente de WP, sur le fondement des dispositions réglementaires invoquées.

Goldman Sachs, agissant de manière indépendante, poursuivra ses opérations sur les actions Wendel ainsi que ses opérations de couverture connexes durant une période qui, dans des circonstances normales, ne devrait pas dépasser le 17 décembre 2019.

À la fin de l'opération, Wendel pourra recevoir de Goldman Sachs un nombre additionnel d'actions ordinaires Wendel. Ce nombre additionnel d'actions sera déterminé sur la base de la moyenne des cours pondérés par les volumes des actions, après application d'une décote, durant la période d'exécution de l'accord de rachat d'actions, sous réserve d'ajustement potentiels.

Une fois réalisée, et en fonction du prix effectif d'achat, cette opération devrait réduire le nombre d'actions Wendel en circulation d'environ 4% sur la base du cours de clôture au 17 avril 2019 (119,60 €).

Cet accord de rachat d'actions est exécuté dans le cadre de l'autorisation donnée au Directoire le 17 mai 2018 par l'assemblée générale des actionnaires. Le renouvellement de cette autorisation sera proposé à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, prévue le 16 mai 2019.

Agenda

16.05.2019

Assemblée générale 2019 / Publication de l'ANR du 31 mars 2019 et trading update du T1 (avant Bourse).

30.07.2019

Résultats du T2 2019 / Publication de l'ANR du 30 juin 2019 et trading update du T2 (après Bourse).

06.09.2019

Comptes consolidés semestriels 2019 (avant Bourse) - Publications des comptes consolidés résumés semestriels - Pas de publication d'ANR.

07.11.2019

Investor Day 2019 / Publication de l'ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

