WENDEL : Loïc Derrien, nouveau Directeur général de Cromology

Loïc Derrien, nouveau Directeur général de Cromology

Après la nomination en juin dernier de Pierre Pouletty comme Président de Cromology, Wendel annonce l'arrivée le 27 août prochain de Loïc Derrien au poste de Directeur général de Cromology. Ce changement de gouvernance intervient pour soutenir et accélérer la mise en oeuvre de la réorientation stratégique de Cromology engagée par Wendel courant 2017. Celle-ci s'est déjà traduite par le recentrage du périmètre d'activité de Cromology sur l'Europe et l'Afrique du Nord et le lancement d'un ambitieux programme de transformation et d'amélioration de la performance opérationnelle et financière à long terme.





Loïc Derrien

Loïc Derrien est ingénieur ESIM/ISBA et titulaire d'un MBA d'HEC.

Il commence sa carrière en conduite de travaux, en Asie et au Canada, dans le secteur du BTP. Il rejoint ensuite Matra Transport International en tant qu'Ingénieur d'Affaires pour participer à des appels d'offres internationaux pour la construction de métros clés en main.

En 1999 il intègre Hilti France où il occupe différentes fonctions marketing au sein du Comité de Direction. En 2006, il devient Directeur marketing de Sigmakalon pour la France puis l'Europe du Sud, société qui sera rachetée en 2008 par le groupe PPG, un des deux leaders mondiaux des revêtements, peintures et matériaux de spécialités.

Depuis 2010, il est General Manager de l'activité peintures décoratives de PPG pour l'Europe du Sud puis la région EMEA-Sud, Président du conseil d'Administration de PPG Architectural Coatings France. Il est membre de l'équipe fondatrice et Président d'EcoDDS, société à but non lucratif dont la mission est d'encourager au tri, de collecter et de traiter les déchets diffus chimiques des particuliers.

Agenda

06.09.2018

Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse)

Par conférence téléphonique

29.11.2018

Investor Day 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, PlaYce et Tsebo en Afrique ainsi que CSP Technologies aux États-Unis.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



