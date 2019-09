WENDEL : Mise à disposition des comptes consolidés semestriels 2019

Mise à disposition des comptes consolidés semestriels 2019

Le Conseil de surveillance s’est réuni le 5 septembre 2019 sous la présidence de Nicolas ver Hulst pour examiner les comptes consolidés condensés de Wendel, tels qu’ils ont été approuvés par le Directoire le 28 août 2019. Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes avant d’être publiés.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2019 s’est monté à 4 261,9M€, en hausse de + 2,7 % dont + 0,9 % de croissance organique.

La contribution des filiales au résultat net des activités est en légère baisse à 324,9 M€, principalement en raison de la moindre contribution des dividendes reçus de Saint-Gobain induite par les cessions de titres depuis janvier 2019, et aux cessions de 4 petits actifs non cotés, en phase avec la rationalisation du portefeuille de Wendel.

Le résultat net des activités1 est en hausse de 4,9 % à 252,2 M€, grâce à la forte diminution des charges financières de 20,9 M€.

Le résultat net non récurrent avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition est de - 68,6 M€ au 1er semestre 2019 contre - 41,2 M€ au 1er semestre 2018. En 2018, la perte non récurrente dans les comptes consolidés de Wendel était principalement liée à la variation positive de 32,7 M€ en juste valeur des options d’achat sur l’emprunt obligataire échangeable en actions Saint-Gobain, à la dépréciation de 17,6 M€ des immobilisations incorporelles de la division italienne de Cromology, et à 56,3 M€ de frais liés à d’autres éléments non récurrents, imputables pour la quasi-totalité aux sociétés en portefeuille.

La perte non-récurrente enregistrée en 2019 est quant à elle principalement imputable aux éléments suivants :

19,8 M€ de charge induite par le remboursement anticipé des souches obligataires de maturité avril 2020 et janvier 2021,

33,5 M€ de dépréciations d’immobilisations incorporelles par Constantia Flexibles et Tsebo, et

23,0 M€ de frais liés à d’autres éléments non récurrents, notamment imputables aux sociétés en portefeuille.

Le résultat net consolidé de Wendel s’élève par conséquent à 98,6 M€ au 1er semestre 2019, contre 115,3 M€ au 1er semestre 2018. Le résultat net part du Groupe est de – 18,2 M€, contre – 0,9 M€ sur la même période en 2018.

L’activité des sociétés du portefeuille au 1er semestre 2019 ainsi que l’actif net réévalué au 30 juin 2019 ont déjà été publiés et commentés dans le communiqué de presse du 30 juillet 2019, disponible sur le site internet de la société, dans la section Finance.

Les comptes consolidés du 1er semestre 2019 sont disponibles sur le site internet de la Société, dans les sections Finance et Information réglementée.

Agenda

07.11.2019

Investor Day 2019 / Publication de l’ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).

18.03.2020

Résultats annuels 2019 – Publication de l’ANR du 31 décembre 2019 (après Bourse)

30.04.2020

Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse)

04.06.2020

Assemblée Générale

30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse)

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)

