WENDEL : Modalités de mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019

Modalités de mise à disposition du

Document d’enregistrement universel 2019

Wendel a déposé le jeudi 16 avril 2020 son Document d’enregistrement universel 2019 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce document, en version française, est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur l’espace « Investisseurs », rubriques « Information réglementée » et « Assemblées générales » du site Internet de Wendel (www.wendelgroup.com) et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Il sera également tenu à disposition au siège social de la Société situé au 89, rue Taitbout, 75009 Paris – France, sous réserve des règles et mesures mises en place à la fin du confinement actuellement en vigueur.

Ce Document d’enregistrement universel inclut notamment le rapport financier annuel de l’exercice 2019, le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, les rapports des Commissaires aux comptes, les informations relatives à leurs honoraires, les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions et les informations sociales, sociétales et environnementales constituant la déclaration de performance extra-financière.

Une version anglaise du Document d’enregistrement universel sera disponible sur le site internet de Wendel le 23 avril 2020 au plus tard.

Mise à jour des orientations stratégiques 2017-2020

Compte-tenu de la crise sanitaire du Covid-19 apparue début 2020, de la chute consécutive de l’activité économique et du niveau actuel des valorisations, Wendel concentre toute son énergie à accompagner au mieux les sociétés de son portefeuille pour les épauler dans leurs plans d'adaptation face à cette crise sans précédent.

En ce qui concerne d’éventuelles nouvelles acquisitions, Wendel poursuit son approche prudente des dernières années et reste plus sélective que jamais, sans pression pour investir.

Pour la période 2017-2020 Wendel avait pour ambition de continuer à générer un rendement annualisé moyen (Total Shareholder Return) à deux chiffres1, sur la base du cours moyen du 2nd semestre 2016, de verser un dividende2 en croissance année après année, en ligne avec l’objectif de taux de retour moyen aux actionnaires et de poursuivre une politique régulière et opportuniste de rachats d’actions. Compte-tenu de la crise sanitaire du COVID-19, de la chute consécutive des marchés et des valorisations des actifs, l'atteinte de ces objectifs paraît hors de portée.

Les autres aspects des ambitions du Groupe demeurent d’actualité :

Développer et cristalliser de la valeur en poursuivant le développement à long terme des sociétés du portefeuille et en tirant avantage des opportunités de cessions, partenariats, mises en bourse et réinvestissements disciplinés lorsqu’elles sembleront avantageuses ;

Dans certains cas, investir aux côtés de partenaires partageant la philosophie de Wendel, comme le Groupe l’a déjà fait dans le passé ;

Rester vigilant, en gardant un contrôle strict de la dette nette, pour la maintenir à un niveau bien inférieur à 2,5 milliards d’euros tout en gardant un portefeuille équilibré entre actifs cotés et non cotés ;

À terme, Wendel souhaite pouvoir proposer aux investisseurs un ensemble constitué d’environ une dizaine de sociétés en très grande majorité non cotées. Les actifs non cotés représenteront en règle générale autour de 50 % de l’actif brut, les actifs cotés et la trésorerie les 50 % restant.

La feuille de route sera réexaminée à l’occasion de la définition du prochain mandat du Directoire.





Assemblée générale mixte du 2 juillet 2020

Wendel rappelle à ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 2 juillet 2020 à 14h00, Salle Wagram (39-41 avenue de Wagram, 75017 Paris). Les modalités de participation à l’Assemblée générale seront communiquées ultérieurement, conformément aux conditions légales et réglementaires applicables.

Agenda

30.04.2020

Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse)

02.07.2020

Assemblée Générale

30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse)

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 3 novembre 2020 après Bourse)

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal, Crisis Prevention Institute et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



1 Total Shareholder Return moyen sur la période 2017-2020 dividendes réinvestis.

2 A l’issue d’un exercice 2019 marqué par de très bons résultats et une situation financière solide, Wendel a annoncé un dividende de 2,90 euros par action. Wendel attend, pour se prononcer définitivement sur le dividende, d’avoir une meilleure appréciation de l’environnement économique et sanitaire.





