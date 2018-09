WENDEL : Nominations au sein du Conseil de surveillance de Wendel

Nominations au sein du Conseil de surveillance de Wendel

Sur décision du Conseil de surveillance du 5 juillet 2018, Franca Bertagnin Benetton, membre indépendant du Conseil, a été nommée membre du Comité d'audit. Cette nomination a porté la proportion d'indépendants au Comité d'audit de 50 % à 57 % (4 membres indépendants sur 7).

Sur décision du 5 septembre 2018 du Conseil de surveillance, Gervais Pellissier, Vice-Président et membre indépendant du Conseil, a été nommé administrateur référent.

Par ailleurs, le Comité d'entreprise de Wendel a décidé de nommer Sophie Parise, Responsable fiscal, au Conseil de surveillance en qualité de membre représentant les salariés. Sophie Parise succède à Fabienne Porquier, qui n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat. Cette décision a pris effet à l'issue de la réunion du Conseil du 5 septembre 2018 qui, conformément aux recommandations du Code Afep-Medef, a également nommé Sophie Parise en tant que membre du Comité de gouvernance.

