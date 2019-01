WENDEL : S&P Global rehausse la note de crédit de Wendel à BBB / A-2 ; perspective stable

S&P Global rehausse la note de crédit de Wendel

à BBB / A-2 ; perspective stable

Dans sa note de recherche publiée aujourd'hui, S&P Global a rehaussé la note de crédit de Wendel à BBB / A-2, perspective stable. S&P Global a indiqué dans cette note « Ce rehaussement reflète notre opinion sur la gestion dynamique du portefeuille de Wendel au second semestre 2018, lui permettant de conserver le ratio loan-to-value en dessous de 10%, en dépit de conditions de marché difficiles. »

Début septembre 2018, Moody's avait attribué la notation Baa2 avec perspective stable à Wendel, traduisant l'amélioration continue de sa structure financière.

Wendel compte ainsi désormais deux notations de crédit équivalentes dans les deux agences de notation.

Agenda 21.03.2019 Résultats annuels 2018 / Publication de l'ANR du 31 décembre 2018 (avant Bourse).





