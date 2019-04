WENDEL : Succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à 7 ans avec un coupon de 1,375 %

Succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros

à 7 ans avec un coupon de 1,375 %

Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2026 avec un coupon de 1,375 %.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 7 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (27 %), allemands (14 %) et britanniques (12 %).

Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe et le financement de l'option de remboursement anticipé de l'intégralité des souches avril 2020 et janvier 2021. Cet exercice est conditionné à la bonne fin du règlement-livraison de l'émission obligataire.

L'exercice de l'option de remboursement anticipé portant sur les souches obligataires à échéances avril 2020 et janvier 2021, vise à optimiser la dette de Wendel.

Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité moyenne des dettes obligataires de Wendel à 4,4 ans tout en réduisant son endettement brut à 2 312 millions d'euros.

Caractéristiques de l'émission obligataire :

Montant total de l'émission 300 M€ Maturité 26 avril 2026 Prix d'émission / Prix Reoffer 99,841 % Rendement 1,399 % Coupon 1,375 % Cotation Euronext Paris

L'émission obligataire a été menée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Mediobanca, Natixis et Société Générale ("Joint Bookrunners").

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément à l'U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.

Le présent Communiqué est une publicité et non un prospectus pour les besoins de la Directive 2003/71/CE telle qu'amendée (la "Directive"). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément à la Directive dans le cadre de l'admission des obligations aux négociations du marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l'étranger. Les obligations font l'objet d'un placement privé en France auprès (i) de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou (ii) d'investisseurs qualifiés agissant pour compte propre, tels que définis, et conformément aux articles L.411-2 et D.411-1 à D.411-2 du Code monétaire et financier, et hors de France. A la date du présent communiqué de presse, aucun prospectus relatif au placement des obligations n'a été approuvé par une autorité compétente d'un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen.

Aucune démarche ne sera entreprise par Wendel dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public en France ou à l'étranger.

La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.

Le présent communiqué ne peut être diffusé auprès de personnes situées au Royaume-Uni que dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s'applique pas.

Agenda

16.05.2019

Assemblée générale 2019 / Publication de l'ANR du 31 mars 2019 et trading update du T1 (avant Bourse).

30.07.2019

Résultats du T2 2019 / Publication de l'ANR du 30 juin 2019 et trading update du T2 (après Bourse).

06.09.2019

Comptes consolidés semestriels 2019 (avant Bourse) - Publications des comptes consolidés résumés semestriels - Pas de publication d'ANR.

07.11.2019

Investor Day 2019 / Publication de l'ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



