WENDEL : Wendel accorde une exclusivité à Aptar Group pour la cession de CSP Technologies pour 555 millions de dollars

Wendel accorde une exclusivité à Aptar Group pour la cession

de CSP Technologies pour 555 millions de dollars

New York, 27 juillet 2018 - Wendel annonce avoir reçu aujourd'hui une offre ferme d'Aptar Group en vue d'acquérir la totalité du capital de CSP Technologies (« CSP » ou la « Société »), un acteur mondial dans les solutions polymériques et les spécialités d'emballage de protection pour une valeur d'entreprise de 555 millions de dollars, soit 13 fois l'EBITDA ajusté. Compte-tenu de la qualité de l'offre, Wendel est entrée en période d'exclusivité avec Aptar Group afin de concrétiser l'opération qui devrait se finaliser au quatrième trimestre 2018, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et légales.

En janvier 2015, Wendel a investi 199 millions de dollars de fonds propres dans CSP, et a par la suite réinvesti 29 millions de dollars afin de financer l'acquisition de Maxwell Chase en mars 2016. Sur la base de cette offre, Wendel devrait recevoir 345 millions de dollars nets, valorisant ainsi CSP environ 140 millions de dollars de plus que sa valorisation dans l'ANR de Wendel du 2 mai 2018.

Au cours de ces dernières années, Wendel a oeuvré au renforcement des fonctions ventes, marketing, commerciales et R&D de la Société pour accompagner sa forte croissance, et a notamment investi significativement dans des projets de croissance de long terme. Par exemple, en 2017, CSP Technologies a lancé la construction d'un nouveau bâtiment d'une surface totale de 10 200 mètres carrés sur son site d'Auburn en Alabama, afin d'augmenter ses capacités de stockage et d'y installer son tout premier laboratoire de Science des Matériaux. Wendel a également accompagné CSP dans sa toute première opération de croissance externe, qui a contribué avec succès au développement de la Société dans le domaine de la sécurité alimentaire. Depuis son acquisition par Wendel, le chiffre d'affaires publié de la Société est passé de 103 millions de dollars en 2014 à 136 millions de dollars en 2017.

André François-Poncet, Group CEO de Wendel, déclare : « Le management de CSP a réalisé un travail important ces dernières années, en développant les capacités de la Société et en posant de solides fondations pour sa croissance à long terme. Nous tenons à remercier John Belfance et toutes les équipes de CSP pour avoir été de véritables partenaires de Wendel. CSP est le premier investissement de Wendel en Amérique du Nord depuis l'ouverture de son bureau à New York en 2013, sous le leadership de David Darmon, CEO de Wendel North America. L'annonce d'aujourd'hui est en parfait alignement avec notre engagement stratégique de simplification du portefeuille de Wendel, sous réserve que les conditions financières soient attrayantes, en nous focalisant sur des actifs de plus grande taille. »

John Belfance, CEO de CSP Technologies, déclare : « Nous remercions Wendel pour son soutien tout au long de ces dernières années. Ce partenariat a permis de faire croître CSP de manière significative et de procéder aux investissements humains et industriels afin de développer notre capacité d'innovation dans la science des matériaux, afin de toujours mieux servir nos clients dans les domaines de la santé et de la sécurité alimentaire. Nous ne pouvions pas espérer meilleur partenaire. »

Barclays et Goldman Sachs ont accompagné Wendel dans cette opération comme conseils financiers et Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP comme conseiller juridique.

Agenda

06.09.2018

Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse)

Par conférence téléphonique

29.11.2018

Investor Day 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).

À propos de CSP Technologies

CSP Technologies est un acteur mondial dans les solutions polymériques et les spécialités d'emballage de protection. Détenteur de la technologie dessicative brevetée Activ-Polymer(TM), CSP Technologies conçoit et fabrique des solutions d'emballage de protection innovantes et pratiques destinées à améliorer la stabilité et la durée de vie des produits de ses clients. La société a été fondée en 1928, son siège est situé à Auburn dans l'Alabama et dispose d'une implantation industrielle à Niederbronn en France.

Pour plus d'information csptechnologies.com

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, PlaYce et Tsebo en Afrique ainsi que CSP Technologies aux États-Unis.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour plus d'information wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup





