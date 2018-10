WENDEL : Wendel annonce la réalisation de la vente de 4,73 % du capital de Bureau Veritas

COMMUNIQUE DU 30.10.2018





Wendel annonce la réalisation de la vente de 4,73 % du capital de Bureau Veritas

Wendel dégage des marges de manoeuvre complémentaires pour saisir de nouvelles opportunités d'investissement que devrait permettre une future revalorisation des multiples de marchés.

Wendel ajuste ainsi son niveau de détention en réduisant légèrement le poids de Bureau Veritas dans son portefeuille.

Cette cession permettra d'augmenter le flottant de Bureau Veritas à environ 62 %.

Avec environ 35,8 % du capital et 51,9 % des droits de vote, Wendel conserve le contrôle de Bureau Veritas, actif de long terme de son portefeuille, et lui confirme son plein soutien.

Wendel annonce aujourd'hui avoir réalisé la cession de 20 920 503 d'actions dans Bureau Veritas, soit 4,73% du capital, pour un montant d'environ 400 millions d'euros. Wendel détient désormais environ 35,8 % du capital et 51,9 % des droits de vote de Bureau Veritas. Cette cession permettra d'augmenter sensiblement le flottant et la liquidité de Bureau Veritas tout en permettant à Wendel de demeurer son actionnaire majoritaire.

La transaction se traduit par une plus-value comptable d'environ 300 millions d'euros qui n'a pas d'impact dans le compte de résultat de Wendel, en application des normes comptables relatives à une participation majoritaire.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel a déclaré : « Avec cette opération nous ajustons notre exposition au marché dans un contexte boursier volatil tout en demeurant l'actionnaire majoritaire de Bureau Veritas, un leader mondial de l'inspection et de la certification qui a démontré son exceptionnelle résilience et sa capacité à croitre sur ses marchés stratégiques. Nous continuerons à soutenir Bureau Veritas dans la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance rentable qui s'appuie à la fois sur la croissance organique et sur des acquisitions, lui permettant ainsi de conforter sa présence sur les marchés stratégiques. Le produit de la vente permettra à Wendel de disposer d'une flexibilité accrue pour poursuivre le développement de son portefeuille en se focalisant sur la recherche d'actifs de très grande qualité à la faveur d'une revalorisation des marchés. »

La cession de 20 920 503 actions Bureau Veritas (les « Actions ») a été réalisée dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres (le « Placement »).

Le Placement a été dirigé par Goldman Sachs en qualité de teneur de livre.

Wendel a souscrit vis-à-vis de la banque un engagement de ne pas procéder à une opération de marché similaire dans les 6 prochains mois, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Agenda

29.11.2018

Investor Day 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).

21.03.2019

Résultats annuels 2018 / Publication de l'ANR du 31 décembre 2018 (avant bourse).

16.05.2019

Assemblée générale 2019 / Publication de l'ANR du 31 mars 2019 et trading update du T1 (avant bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Nippon Oil Pump au Japon, et dans PlaYce et Tsebo en Afrique.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.

Notation attribuée par Moody's : Long terme, Baa2 - perspective stable - Court terme, P-2, depuis le 5 septembre 2018.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



