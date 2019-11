Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 septembre, Wendel affiche un actif net réévalué de 7,162 milliards d’euros soit 158,6 euros par action, en hausse de 7,6 % depuis le début de l’année. La société d’investissement a investi ou engagé 960 millions d’euros depuis le début de l’année et 1,091 milliard d’euros de cessions ont été annoncées et réalisées. Elle affiche un ratio LTV, l’équivalent du ratio d’endettement pour le secteur, de 7,4 % au 30 septembre 2019.Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 6,4 milliards d'euros sur neuf mois, en hausse de 2,8 %, dont + 0,9 % organique. Cette augmentation est essentiellement portée par Bureau Veritas, affichant une croissance totale de 6,0 % et une croissance organique de 4 % depuis le début de l'année.ANR (Actif net Réévalué)Au contraire de l'Actif Net Comptable, l'Actif Net Réévalué d'une entreprise se base sur la valeur vénale et non comptable des biens détenus.Calculé en soustrayant de la somme des actifs non retraités de la société, l'ensemble des dettes contractées, l'Actif Net Comptable ou ANC n'est utilisé qu'à titre d'information car il ne correspond pas à la réalité des actifs de l'entreprise.