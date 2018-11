WENDEL : cède Nippon Oil Pump

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendel a signé un accord avec CITIC Capital Japan Partners III, L.P. en vue de la cession de la totalité du capital de Nippon Oil Pump Co, Ltd, le leader au Japon des pompes à engrenage interne, pour une valeur d'entreprise équivalente à environ 11 fois l'Ebitda ajusté. La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions usuelles et devrait intervenir au cours du 4ème trimestre 2018.Sur la base de l'offre, Wendel devrait recevoir environ 85 millions d'euros de produit de cession net, soit 13 millions d'euros de plus que la valorisation de la société dans l'actif net réévalué de Wendel au 24 août 2018, et environ 3,5 fois les capitaux propres initialement investis, soit un taux de rendement interne d'environ 29 % depuis l'investissement dans la société en décembre 2013.Depuis 2013, conformément à la thèse d'investissement initiale, Wendel a apporté un support actif aux fonctions marketing et de recherche et développement pour accélérer le développement international de NOP, notamment grâce à l'introduction d'innovations produit telles que les pompes filtrantes.Sous l'égide de Wendel, le chiffre d'affaires de la société est passé de 4,8 milliards de yens à 6,1 milliards de yens.