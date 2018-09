WENDEL : hausse de 4,2% de l'ANR en un an

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendel a réalisé a accusé au premier semestre 2018 une perte nette part du groupe de 0,9 million, contre un bénéfice de 31,3 millions un an plus tôt. Le résultat net consolidé s'est élevé à 115,3 millions, en repli de 8,3%. Le résultat net des activités a grimpé de 1,4 % à 240,4 millions. Le chiffre d'affaires a atteint 4,1754 milliards, en hausse de 3,1%. En organique, la croissance atteint également 3,1%. De son côté, l'actif net réévalué (ANR) est ressorti à 172,7 euros par action au 24 août 2018, en hausse de 4,2 % sur 12 mois.André François-Poncet, président du directoire de Wendel, a déclaré : " La plupart des sociétés du portefeuille ont enregistré une croissance organique solide au premier semestre bien que certaines d'entre elles ont fait face à des effets de change négatifs. Ainsi que nous l'avions annoncé, nous poursuivons la simplification de notre portefeuille ; nous avons tiré parti du contexte actuel de valorisations favorables pour nous désengager de nos investissements dans CSP Technologies, Mecatherm et Saham Group. Depuis le début de l'année, nous avons également accompagné ou initié d'importants changements parmi les dirigeants de nos sociétés en portefeuille - notamment au sein de Bureau Veritas, Cromology et Stahl - et facilité et financé 22 acquisitions ciblées"."Au cours des prochains mois, nous continuerons à saisir des éventuelles opportunités de cristallisation de valeur et à déployer nos capitaux dans de nouvelles sociétés répondant à nos critères d'investissement rigoureux", a précisé le dirigeant.