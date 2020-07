WENDEL : nouveau CEO pour Constantia Flexible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Constantia Flexibles annonce la nomination de Pim Vervaat en tant que CEO de la société à partir du 1er juillet 2020. Il succède à ce poste à Alexander Baumgartner qui, au cours des cinq dernières années, a recentré Constantia Flexibles sur le packaging flexible, son cœur de métier, renforcé ses positions sur ses marchés clés et développé des solutions de packaging innovantes.Pim Vervaat rejoint Constantia Flexibles après une carrière réussie au sein de RPC Group Plc qu'il avait rejoint en 2007 en tant que directeur financier et dont il a été CEO de 2013 à 2019. Pim Vervaat a fait de RPC Group Plc une entreprise d'envergure internationale spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits d'emballage plastique. Sous son leadership, l'entreprise a quadruplé son chiffre d'affaires à environ 4 milliards d'euros.