WENDEL : proposition d'un dividende stable à 2,80 euros par action

L’Assemblée générale des actionnaires de Wendel se tiendra à huis clos le 2 juillet 2020 sans la présence physique des actionnaires et sera diffusée en direct sur le site Internet de Wendel. Malgré les bons résultats 2019, et afin de faire preuve de modération en matière de dividende, le Directoire en plein accord avec le Conseil de surveillance a décidé, lors de sa réunion du 5 juin 2020 de proposer une réduction du dividende annoncé le 18 mars dernier au niveau de celui versé en 2019, soit 2,80 euros par action.Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale du 2 juillet 2020. Le dividende sera détaché le 7 juillet et payé le 9 juillet 2020.Par ailleurs, dans une démarche de solidarité, MM. André Francois-Poncet et David Darmon renonceront à 25 % de leur rémunération fixe sur trois mois pour l'année 2020 et les membres du Conseil de surveillance renonceront également à 25% de leur rémunération sur trois mois. Les sommes issues des réductions de rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance seront versées au fonds de dotation de Wendel pour financer des initiatives de solidarité et de mécénat.Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale du 2 juillet 2020.Les sommes issues des baisses de rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance seront versées au fonds de dotation de Wendel au bénéfice des Restaurants du Cœur en France et de The Bowery Mission et d'Empty Bowls aux États-Unis.Wendel souhaite compléter ses actions de solidarité par un mécénat de compétences en finançant des formations visant à prévenir la violence, dispensées par Crisis Prevention Institute à destination des personnels d'organismes de santé et d'éducation spécialisée les plus exposés en France. Crisis Prevention Institute est un leader mondial de la formation à la prévention de crise sur le lieu de travail et aide les professionnels à garantir les meilleures pratiques pour désamorcer et gérer les comportements hostiles avec son modèle de " formation de formateurs ", créant ainsi un impact très positif sur la culture organisationnelle des entreprises.