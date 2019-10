WENDEL : rachète Crisis Prevention Institute pour une valeur d'entreprise de 910 millions de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendel annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition auprès de FFL Partners de Crisis Prevention Institute (CPI) pour une valeur d’entreprise de 910 millions de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investira jusqu’à environ 590 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management de CPI et détiendra environ 98% du capital de la société. Crisis Prevention Institute, dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin, est le leader américain des services de formations en gestion des comportements et de prévention de crises.Sur les 12 derniers mois à fin août 2019, CPI a réalisé un chiffre d'affaires de 86 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 39 millions de dollars . La société génère sur la durée un ratio de conversion de free cash-flow supérieur à 90%. Depuis 2008, la société affiche un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de l'ordre de 13%, presque exclusivement organique.Ses programmes de formation de formateurs s'adressent essentiellement aux professionnels des secteurs de la santé et de l'éducation aux États-Unis, et se développe dans d'autres secteurs tels que la distribution, les services à la personne, la sécurité et dans la prise en charge des troubles du comportement. CPI s'est également développée à l'international au cours des dernières années et réalise aujourd'hui plus de 20% de son chiffre d'affaires hors des États-Unis, principalement au Canada et au Royaume-Uni.Sous réserve du respect des conditions habituelles et de l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au quatrième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020." CPI sera le quatrième investissement de Wendel aux États-Unis et constitue une étape importante de notre développement continu dans ce marché, " a déclaré David Darmon, membre du Directoire de Wendel.