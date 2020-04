WENDEL : report de l'AG et attentisme sur le dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendel a annoncé le report de son Assemblée générale au 2 juillet. Cette décision permet de tenir l’Assemblée générale de Wendel comme chaque année après celle de Bureau Veritas, sa principale participation et, si possible, d’y accueillir en personne les actionnaires qui le souhaiteront. A l’issue d’un exercice 2019 marqué par de très bons résultats et une situation financière solide, Wendel a annoncé le 17 mars un dividende de 2,90 euros.La société d'investissement attend, pour se prononcer définitivement sur le dividende, d'avoir une meilleure appréciation de l'environnement économique et sanitaire.