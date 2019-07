Wendel : Activité du 1er semestre 2019 - 813.62 Ko - PDF

Le programme suit son cours comme prévu et le solde des actions rachetées sera reçu et annulé à la fin de la période d'exécution.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare :

Nous consacrons une part importante de notre énergie au suivi de nos sociétés tout en recherchant activement des investissements répondant à nos critères d'acquisition. Certaines de nos participations mettent en œuvre avec succès d'ambitieuses initiatives de croissance et de transformation digitale, et d'autres connaissent, comme nous l'anticipions, un premier semestre 2019 plus difficile. La qualité des modèles d'affaires de nos sociétés, leurs structures financières solides et renforcées ainsi que la réactivité de nos équipes et des managements de nos sociétés, confèrent à notre portefeuille une bonne résilience, malgré un environnement économique volatil dans certains secteurs de l'économie mondiale, l'automobile par exemple.

Ainsi, au premier semestre, Bureau Veritas a poursuivi sa dynamique positive, avec une croissance totale de +5,9 %. IHS a connu à nouveau une forte croissance organique et Allied Universal a continué avec succès l'intégration de USSA, tout en renforçant son offre de services par des acquisitions ciblées. Allied Universal a refinancé sa dette dans de très bonnes conditions. L'environnement de marché demeure, comme prévu, plus difficile pour Stahl, Constantia Flexibles et Tsebo et leurs managements respectifs mettent en œuvre, avec le soutien de Wendel, les actions nécessaires à la préservation de leur rentabilité.

Forte d'un portefeuille et d'un bilan solide, Wendel analyse, toujours avec la même discipline, les opportunités d'investissements potentielles qui se présentent. En termes de redéploiement du capital, nous avons alloué 125 millions d'euros à Cromology, 88 millions à Bureau Veritas via la prise de dividende en actions, 12 millions de dollars à Tsebo et nous avons investi 200 millions d'euros dans les actions Wendel au travers de notre programme de rachat de titres, qui poursuit son cours. »