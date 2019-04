Wendel : Bureau Veritas acquiert Shenzhen Total-test pour développer ses activités dans la sécurité et la qualité alimentaires en Chine - 400.36 Ko - PDF

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France - 18 avril 2019

Bureau Veritas acquiert Shenzhen Total-test pour développer ses

activités dans la sécurité et la qualité alimentaires en Chine

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, annonce l'acquisition de Shenzhen Total-Test Technology Co., Ltd. (Shenzhen Total-Test), un leader des analyses alimentaires en Chine.

Fondée en 2008 et basé à Shenzhen dans le sud de la Chine, Shenzhen Total-Test dispose de nombreuses accréditations pour les analyses alimentaires et de capacités d'essais en laboratoire et mobiles, sur les sites de ses clients. La société propose des services portant sur plus de 30 catégories de produits, comprenant les produits agricoles, les produits alimentaires transformés, les additifs, l'alimentation infantile et la nourriture pour animaux ainsi que les produits cosmétiques non médicaux. Elle s'adresse à une clientèle diversifiée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'agriculture à la restauration, en passant par la transformation, la distribution et les organismes publics. Shenzhen Total-Test compte 340 employés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2018.

La demande croissante en matière de sécurité et de qualité des aliments entraîne davantage de réglementations et de services de conformité en Chine. Sur ce marché porteur, les compétences, les accréditations et le portefeuille de clients de Shenzhen Total-Test complètent les capacités de Bureau Veritas en matière d'essais, d'inspection, de certification et d'audit des matières premières agricoles et alimentaires en Chine continentale.

Ce nouveau laboratoire devient le principal centre d'essais alimentaires de Bureau Veritas dans le sud de la Chine, pivot du réseau de laboratoires existants et futurs de Bureau Veritas dans la région, et complète le centre opérationnel du Groupe dans le nord de la Chine. Il renforce également le réseau mondial de Bureau Veritas pour le marché des produits alimentaires, totalisant plus de 75 laboratoires dans le monde.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : « Cette acquisition représente une double avancée pour notre groupe. Premièrement, elle soutient notre développement rapide dans le secteur agroalimentaire où nous souhaitons devenir un leader mondial et renforcer la confiance dans les chaînes d'approvisionnement et la qualité des produits de consommation. Deuxièmement, elle participe

à notre expansion continue en Chine dans l'ensemble de nos activités, tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation. »

«Nous nous réjouissons de rejoindre Bureau Veritas et de fournir une gamme plus étendue de services dédiés à la qualité aux organisations publiques ainsi qu'à nos clients privés locaux et internationaux. Nous sommes convaincus que cette alliance nous permettra de nous développer encore plus rapidement à l'avenir, car nous bénéficierons de la présence, importante et stratégique, de Bureau Veritas dans l'agroalimentaire et de son expertise opérationnelle globale en matière d'analyses de produits alimentaires » a ajouté Shou'an ZHOU, Directeur Général de Shenzhen Total-Test.

Suite à cette acquisition, Bureau Veritas emploie désormais plus de 15 000 personnes en Chine, le pays le plus important du Groupe en termes d'effectifs.