Wendel : Chiffre d’affaires du 3e trimestre et ANR au 16 novembre 2018 - 930.09 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 29.11.2018

Portefeuille simplifié et structure financière renforcée

Actif net réévalué par action : 145,1 € en baisse de - 17,7 % depuis le début de l'année, principalement en raison des multiples de marché

Trésorerie disponible : 2,1 Md€

Loan-to-Value : 6,6 %

Actif net réévalué au 16 novembre 2018 : 6 715 M€ soit 145,1 € par action, en baisse de - 17,7 % depuis le début de l'année

Chiffre d'affaires consolidé de 6,2 Mds€ sur neuf mois, en hausse de + 3,8 %, dont + 3,1 % organique

Simplification du portefeuille : 4 cessions annoncées depuis le début de l'année, avec des valorisations supérieures à celles du dernier ANR avant l'annonce des cessions

 Vente de CSP Technologies finalisée en août 2018 : produit net de 342 M$

 Vente de Mecatherm finalisée en septembre 2018 : produit net de 85 M€

 Vente de la participation de Wendel dans Saham Group finalisée en octobre 2018 : produit net de 155 M$

Vente de Nippon Oil Pump finalisée en novembre 2018 : produit net d'environ 85 M€

Cession de 4,73 % du capital de Bureau Veritas

Produit total de 400 M€

 Wendel conserve le contrôle de Bureau Veritas, l'une des principales sociétés de son portefeuille

Évolution récente des sociétés non cotées

Allied Universal a finalisé l'acquisition de U.S. Security Associates en octobre. Le groupe réalisera désormais un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 Md$ et plus de 200 000 professionnels de la sécurité. Wendel a investi 78 M$ supplémentaires dans la société.

 Le 14 novembre 2018, les banques d'IHS au Nigéria ont débloqué tous les comptes qui avaient été gelés jusqu'alors à la suite des mesures « post no debit » imposées par l'EFCC.

Retour aux actionnaires

• Programme de rachat d'actions : rachat de 553 576 actions depuis le début de l'année, soit 1,2 % du capital

Wendel tient ce jour sa 17e journée des investisseurs, dédiée aux principales sociétés non cotées du Groupe.

André François-Poncet, Président du Directoire du groupe Wendel, a déclaré :

« La plupart de nos sociétés sont en croissance organique depuis le début de l'année. Nous sommes particulièrement satisfaits que Bureau Veritas conserve une bonne dynamique. La société a récemment confirmé ses perspectives de croissance organique pour 2018 et l'amélioration de sa marge opérationnelle ajustée à taux de change constants.

Relativement imprévisibles, les conditions macroéconomiques et des marchés financiers actuelles pourraient peser sur la croissance de nos sociétés dans les mois à venir, mais nous sommes convaincus qu'elles sauront s'adapter à cet environnement. La performance du troisième trimestre a montré des tendances contrastées au sein de notre portefeuille, amenant certaines de nos sociétés à réviser leurs attentes pour l'année en cours.

Ainsi que nous l'avions annoncé, nous avons simplifié notre portefeuille et tiré parti d'un marché favorable aux vendeurs en cédant CSP Technologies, Mecatherm, Saham Group et Nippon Oil Pump à des niveaux de valorisation favorables. Nous venons également d'ajuster notre exposition à Bureau Veritas tout en demeurant son actionnaire de contrôle. Ces cessions ont généré plus de 1 Md€ de produit net et apportent à Wendel de nouveaux moyens d'élargir son portefeuille à long terme et de rechercher de nouveaux actifs de qualité. Notre objectif de simplification de notre portefeuille, sous réserve que les conditions soient intéressantes, et de recherche d'investissements de taille plus importante en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique demeure inchangé. Je suis confiant que la qualité du portefeuille de Wendel et la solidité de sa structure financière nous permettront de créer de la valeur pour l'ensemble de nos actionnaires. »

Chiffre d'affaires des sociétés du Groupe sur 9 mois 2018

Chiffre d'affaires consolidé sur neuf mois 2018

(en millions d'euros) 9 mois 2017 9 mois 2018 Δ Δ Organique Bureau Veritas 3 492,8 3 535,0 + 1,2 % + 3,9 % Constantia Flexibles (1) 1 110,7 1 146,0 + 3,2 % + 2,3% Cromology (2) 546,2 509,4 - 6,7% - 4,6 % Stahl 526,7 662,0 + 25,7% + 2,9% Tsebo (3) 333,3 386,4 + 15,9% + 8,4 %(4) Chiffre d'affaires consolidé(5) 6 009,6 6 238,9 + 3,8 % + 3,1 %

Le Groupe a adopté la norme IFRS 15, « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » ; l'effet de son application initiale est pris en compte à la date de cette application initiale, soit le 1er janvier 2018. Les informations fournies pour 2017 n'ont pas été retraitées.

(1) Après la cession de la division Habillage de conditionnement et conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courant détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les résultats 2017 de cette division sont comptabilisés dans « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées » des comptes consolidés de Constantia Flexibles. Retraitée de l'impact de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », la variation du chiffre d'affaires est de + 4,2 %.

(2) Après la cession de Colorin et conformément à la norme IFRS 5, les résultats 2017 de cette division sont comptabilisés dans « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées » des comptes consolidés de Cromology. Retraitée de l'impact de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », la variation du chiffre d'affaires est de - 5,8 %.

(3) Société consolidée depuis février 207.

(4) Croissance organique sur neuf mois calculée à partir des chiffres convertis dans la devise de reporting (USD). La croissance organique de Tsebo sur la période de huit mois allant de février à septembre est de + 9,3 %.

(5) Après la la cession de CSP Technologies, Mecatherm et Nippon Oil Pump, et conformément à la norme IFRS 5, la contribution de ces trois sociétés en portefeuille aux résultats des neuf premiers mois 2017 et 2018 a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées ».

Chiffre d'affaires sur neuf mois 2018 des sociétés mises en équivalence

(en millions d'euros) 9 mois 2017 9 mois 2018 Δ Δ Organique Allied Universal 3 547,3 3 459,4 - 2,5% + 3,3 % IHS 743,2 714,2 - 3,9% + 16,7 % PlaYce 5,3 6,1 + 15,8 % n.d. 3/10

Chiffre d'affaires des sociétés du Groupe au 3e trimestre 2018

Chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre 2018

(en millions d'euros) T3 2017 T3 2018 Δ Δ Organique Bureau Veritas 1 132,7 1 196,7 + 5,7% + 4,8% Constantia Flexibles (1) 376,3 386,9 + 2,8% + 0,9% Cromology (2) 178,9 168,1 - 6,0% - 3,8% Stahl 172,4 209,7 + 21,6% + 0,4% Tsebo 122,6 127,9 + 4,3% + 7,6% Chiffre d'affaires consolidé(3) 1 983,0 2 089,4 + 5,4% + 3,1 %

Le Groupe a adopté la norme IFRS 15, « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » ; l'effet de son application initiale est pris en compte à la date de cette application initiale, soit le 1er janvier 2018. Les informations fournies pour 2017 n'ont pas été retraitées.

(1) Après la cession de la division Habillage de conditionnement et conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courant détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les résultats 2017 de cette division sont comptabilisés dans « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées » des comptes consolidés de Constantia Flexibles.

(2) Après la cession de Colorin et conformément à la norme IFRS 5, les résultats 2017 de cette division sont comptabilisés dans « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées » des comptes consolidés de Cromology.

(3) Après la signature des accords relatifs à la cession de CSP Technologies, Mecatherm et Nippon Oil Pump, et conformément à la norme IFRS 5, la contribution de ces trois sociétés en portefeuille aux résultats des troisièmes trimestres 2017 et 2018 a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées ».

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2017 des sociétés mises en équivalence

(en millions d'euros) T3 2017 T3 2018 Δ Δ Organique Allied Universal 1 154,0 1 209,3 + 4,8% + 2,8% IHS 238,7 255,7 + 7,2% + 22,0 % PlaYce 1,8 2,2 + 20,5 % n.d. 4/10

Activité des sociétés du Groupe

Bureau Veritas - Croissance organique en accélération à + 4,8 % au troisième trimestre

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires des neufs premiers mois de l'année s'élève à 3 535 M€, en hausse de + 1,2 % par rapport à l'année précédente, dont + 3,9 % de croissance organique.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,2 Md€, en hausse de + 5,7 % par rapport au troisième trimestre 2017.

Les six activités de Bureau Veritas ont enregistré une croissance organique au cours du trimestre. Le retour à la croissance positive dans l'activité Marine & Offshore (+ 1,0 %), après 2 années de baisse, confirme la reprise attendue pour la fin 2018. Notre activité Industrie (+ 3,5 %) a connu une nouvelle amélioration, bénéficiant de la réussite de l'Initiative de croissance services Opex et du retour à la croissance des activités Capex Pétrole & Gaz. La croissance organique de l'activité Agroalimentaire & Matières premières est de + 5,3 % et celle de Bâtiment & Infrastructures de + 4,6 %. La Certification enregistre une fois de plus la meilleure croissance organique (+ 14,9 %), bénéficiant fortement de la période de révision des normes qui s'est achevée mi-septembre.

Les 5 Initiatives de Croissance ont généré une croissance organique du chiffre d'affaires de + 7,9 %.

La croissance externe est de + 3,8 % avec six acquisitions finalisées depuis le début de l'année en soutien aux Initiatives de croissance Bâtiment & Infrastructures, Agroalimentaire et services Opex, ajoutant environ 85 M€ de chiffre d'affaires annualisé.

L'évolution des taux de change a eu un impact négatif de - 2,9 %, du fait principalement de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain et à des devises corrélées, ainsi que la dépréciation de plusieurs devises de pays émergents.

Perspectives 2018 confirmées

Pour l'exercice 2018, Bureau Veritas prévoit :

• une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2017 ;

• une légère amélioration de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant par rapport à l'exercice 2017 ;

• une génération de flux de trésorerie en amélioration à taux de change constant par rapport à l'exercice 2017.

Pour plus d'informations :https://group.bureauveritas.com/

Constantia Flexibles - Croissance organique sur neuf mois de + 2,3 %(1), tirée par une bonne dynamique de la division Pharma.

(Intégration globale - conformément à la norme IFRS 5, la contribution aux neuf premiers mois 2017 des activités Habillage de conditionnement est comptabilisée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées ».)

Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois 2018 s'élève à 1 146,0 M€, en hausse de + 3,2 % par rapport aux neuf premiers mois 2017 (1 110,7 M€), dont + 2,3 % de croissance organique. L'évolution des taux de change a eu un impact négatif de - 2,0 %, dû principalement à l'affaiblissement du dollar américain, du rouble russe, du rand sud-africain et de la roupie indienne. Les variations de périmètre (essentiellement à la suite de l'acquisition de Creative Polypack) ont contribué à hauteur de + 3,9 % et l'application de la norme IFRS 15 a eu un impact négatif de - 1,0 %.

La croissance organique sur neuf mois (+ 2,3 %)(1) a été principalement tirée par la forte croissance organique de la division Pharma (+ 3,0 %), favorisée en particulier par la croissance des activités opercules de blisters, complexes d'aluminium formables et lentilles de contact. La division Consumer a progressé à un rythme légèrement plus faible (+ 2,4 % de croissance organique sur les neuf premiers mois), malgré des conditions de marché relativement difficiles, avec une activité en croissance aux Etats Unis, en Allemagne ainsi que dans les pays émergents.

(1)

Prise en compte de la norme IFRS 15.

Cromology - Baisse organique du chiffre d'affaires de - 4,6 % sur les neuf premiers mois, traduisant la performance médiocre enregistrée notamment en France et en Italie.

(Intégration globale - Conformément à la norme IFRS 5, la contribution sur les neuf premiers mois 2017 des activités de Colorin est comptabilisée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées ».)

