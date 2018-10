Wendel : Cooptation de Philippe Lazare en qualité d’administrateur de Bureau Veritas SA - 137.27 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cooptation de Philippe Lazare en qualité d'administrateur de Bureau Veritas SA

Neuilly-sur-Seine, le 18 octobre 2018 - En préalable à la réunion du 3 octobre 2018 du Conseil d'administration de Bureau Veritas SA, Monsieur Jean-Michel Ropert a présenté sa démission pour raisons personnelles au Président du Conseil, Aldo Cardoso. Le Conseil d'administration a exprimé ses remerciements pour sa participation au Conseil pendant neuf ans.

Compte tenu de ce départ, le Conseil a, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, coopté Monsieur Philippe Lazare, Président-Directeur Général d'Ingenico Group, en qualité d'administrateur, à compter du 3 octobre 2018 et pour la durée du mandat de Monsieur Jean-Michel Ropert restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

La prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires sera invitée à ratifier cette cooptation conformément aux dispositions de l'article L225-24 du Code de commerce.

S'exprimant à propos de cette cooptation, Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil d'administration de Bureau Veritas SA a déclaré : « Je me réjouis que Philippe Lazare ait accepté de rejoindre le Conseil d'administration de Bureau Veritas ; Il y apportera son expérience multisectorielle et de dirigeant d'un leader mondial des solutions de paiement intégrées, au cœur des mutations digitales qui représentent un axe majeur de la stratégie de Bureau Veritas ».

Biographie de Philippe Lazare

Philippe Lazare est Président-Directeur Général d'Ingenico Group. Avant de rejoindre Ingenico Group en 2007, Philippe Lazare a occupé les fonctions de Directeur général délégué et Directeur général du Réseau

Grand Public au sein du Groupe La Poste, où il fut notamment chargé du développement et de l'optimisation du plus grand réseau de distribution en France. Au sein de La Poste, Philippe Lazare a également exercé les responsabilités de Président-directeur général de Poste-Immo. Philippe Lazare a une expérience significative en gestion des opérations, notamment en tant que Directeur général d'Eurotunnel où il fut chargé des opérations liées à l'exploitation du tunnel (2001-2002), ainsi qu'en tant que Directeur général adjoint du Groupe Air France, en charge de la logistique industrielle et de la maintenance de flotte, incluant Air France Maintenance, Air France Industries et Servair. Philippe Lazare a également occupé des postes de responsabilité managériale au sein de Sextant Avionics, une division de Thales (1990-1994), et du groupe PSA (1983-1990). Philippe Lazare est diplômé de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Paris-La

Défense.

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr