Wendel : Création d'une Direction des Réseaux Intégrés France - Nomination de Gaëtan Bartra - 263.01 Ko - PDF

Communiqué de presse

Création d'une Direction des Réseaux Intégrés France

Nomination de Gaëtan Bartra

Clichy, le 4 janvier 2019 - Acteur européen du marché de la peinture décorative, Cromology annonce la nomination de Gaëtan Bartra en tant que Directeur Général des Réseaux Intégrés France, poste nouvellement créé.

Il prendra ses fonctions à compter du 7 janvier 2019.

Gaëtan Bartra est un professionnel expert de la distribution et passionné du secteur de la peinture et de la décoration. Son expérience et son savoir-faire seront précieux à l'ensemble des équipes, commerciales et supports de Cromology.

Gaëtan était depuis 2008 Directeur des Réseaux de Distribution de PPG Architectural Coatings sous l'enseigne « Le Comptoir Seigneu-rie Gauthier » et des sociétés filiales de PPG, Peppler et Station Peinture.

Entré en 1989 chez Peintures Gauthier, société rachetée par Sigma Coatings en 1991, Gaëtan a évolué à des postes de direction, notamment comme Contrôleur interne puis pour la région Ouest, successivement comme Directeur d'Exploitation et Directeur des Ventes. Il devient en 2000, Directeur du Réseau Gauthier en France au sein du groupe SigmaKalon puis Directeur du Développement France (2003-05). Il est ensuite nommé Directeur du Réseau « Le Comptoir Seigneurie Gauthier » de SigmaKalon, société rache-tée par PPG en 2008.

Gaëtan a débuté sa carrière en 1982 chez Castorama. Il y a évolué jusqu'en 1989, suc-cessivement comme responsable de Service Comptabilité puis Chef des Ventes spécialiste en Quincaillerie, Outillage, Décoration dont la Peinture.

De formation DECF, Gaëtan s'est formé tout au long de son parcours professionnel, parti-culièrement en Management et en Digital à HEC.

À propos de Cromology - www.cromology.com

Cromology conçoit et fabrique des peintures professionnelles innovantes et haut-de-gamme qu'il distribue dans plus de 50 pays, dont 9 via une présence directe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Suisse, Portugal, Turquie). Cromology regroupe des marques de peinture em-blématiques sur leurs marchés telles que Arcol, Classidur, Duco, MaxMeyer, Revetón, Robbialac, Tollens et Zolpan.

Cromology possède son propre réseau de distribution de 405 magasins intégrés, Tollens et Zolpan en France, et distribue également ses peintures dans plus de 6 500 points de ventes indépendants et plus de 2 000 grandes surfaces de bricolage.

Cromology compte 3 700 collaborateurs, réalise un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros et dispose de 8 laboratoires de recherche, 10 sites de production et 9 plates-formes logistiques. Cromology a pour actionnaire majoritaire le groupe Wendel, l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe.

