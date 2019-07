Wendel : Nomination au sein du Groupe Saint-Gobain - 355.76 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 juillet 2019

NOMINATION AU SEIN DU GROUPE SAINT-GOBAIN

Maud Thuaudet rejoint Saint-Gobain et est nommée Directrice de la Stratégie du Groupe à compter du 3 septembre 2019. Elle remplace Julie Bonamy, qui est nommée Directrice Générale Indonésie, Malaysie et Singapour. Maud Thuaudet sera rattachée à Sreedhar N., Directeur financier de Saint-Gobain, et sera membre du Comité Exécutif du Groupe.

Maud Thuaudet est actuellement Directrice de programme Télécommunications chez Thales Alenia Space, au sein du groupe Thales où elle a commencé sa carrière en 2006. Elle a successivement été Responsable de projet pour Thales International en Inde, Responsable offres puis business development pour Thales Air System, avant d'être nommée responsable des Fusions Acquisitions de Thales Alenia Space. Maud Thuaudet est diplômée de l'Ecole Polytechnique et membre du corps des Ponts et Chaussées. Elle est également titulaire d'un Master de l'INSEAD.

