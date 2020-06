Wendel : Nomination de Pim Vervaat en tant que CEO de Constantia Flexibles

Nomination de Pim Vervaat en tant que CEO

de Constantia Flexibles

Constantia Flexibles annonce la nomination de Pim Vervaat en tant que CEO de la société à partir du 1er juillet 2020.

Il succède à ce poste à Alexander Baumgartner qui, au cours des cinq dernières années, a recentré Constantia Flexibles sur le packaging flexible, son cœur de métier, renforcé ses positions sur ses marchés clés et développé des solutions de packaging innovantes, comme EcoLam qui concilie respect de l’environnement et recyclabilité avec toutes les propriétés techniques assurant la sécurité des consommateurs.

Pim Vervaat rejoint Constantia Flexibles après une carrière réussie au sein de RPC Group Plc qu’il avait rejoint en 2007 en tant que directeur financier et dont il a été CEO de 2013 à 2019. Pim Vervaat a fait de RPC Group Plc une entreprise d’envergure internationale spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits d'emballage plastique. Sous son leadership, l’entreprise a quadruplé son chiffre d’affaires à environ 4 milliards d’euros.

Josselin de Roquemaurel, Directeur général adjoint de Wendel et Président du Conseil de surveillance de Constantia Flexibles a déclaré : « Nous sommes très heureux de l’arrivée de Pim Vervaat dont la riche expérience contribuera à faire de Constantia Flexibles un leader dans la conception et la production de packaging flexible respectueux de l’environnement à destination des industries agroalimentaire et pharmaceutique. Le Conseil de surveillance de Constantia adresse ses plus vifs remerciements à Alexander Baumgartner pour son engagement et l’excellence de sa contribution et lui adresse ses vœux de réussite dans la réalisation de ses projets futurs. »

Pim Vervaat a déclaré : « Je suis impatient de rejoindre Constantia Flexibles et de travailler avec ses équipes afin d’améliorer la performance du groupe et de renforcer sa position de leader dans la conception et la production de packaging flexible. »

Agenda

02.07.2020

Assemblée Générale

30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et trading update du T2 (après Bourse)

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 3 novembre 2020 après Bourse)

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS Towers, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

À propos de Constantia Flexibles

Constantia Flexibles est le troisième producteur mondial d’emballage flexible. Animés par les valeurs du groupe « People, Passion, Packaging », quelque 8 400 employés fabriquent des solutions d'emballage sur mesure dans 39 sites répartis dans 16 pays. De nombreuses sociétés internationales ainsi que des leaders locaux des secteurs de la consommation et du pharmaceutique choisissent les produits durables et innovants de Constantia Flexibles. www.cflex.com.

