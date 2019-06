Wendel : Safran confie à Bureau Veritas les vérifications techniques de ses bâtiments en France et à l'international - 397.97 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAFRAN CONFIE A BUREAU VERITAS

LES VERIFICATIONS TECHNIQUES DE SES BATIMENTS

EN FRANCE ET A L'INTERNATIONAL

Paris le 24 juin 2019 - 17h45. A l'issue du Salon international de l'aéronautique et de l'espace qui s'est tenu à Paris-Le Bourget du 17 au 23 juin 2019, Bureau Veritas annonce avoir conclu un accord-cadre pour l'inspection des installations techniques de Safran. D'une durée de 3 ans, ce contrat permettra à Bureau Veritas d'intervenir sur les sites du groupe aéronautique, en France comme à l'étranger.

Jacques POMMERAUD, Directeur-généralAfrique-France-Services aux gouvernements chez Bureau Veritas: « Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme le partenaire privilégié mondial de Safran, un des leaders du secteur aéronautique. Aujourd'hui, la conformité aux obligations réglementaires est une formidable opportunité pour les entreprises d'améliorer encore leur performance et par conséquent, la satisfaction de leurs clients. Nous croyons dans un modèle de services plus agile et plus digital pour une efficacité accrue. Fort de ses 75 000 collaborateurs situés dans 140 pays, Bureau Veritas mettra son réseau d'experts et son leadership technologique au service des enjeux de Safran ».

Ce partenariat prévoit la mise en place d'une plate-forme commune entre les deux entreprises afin de fluidifier le processus de vérification technique. Ceci doit permettre une mise en œuvre opérationnelle facilitée pour une performance globale augmentée.

Le secteur de l'aéronautique impose des standards de qualité et de sécurité parmi les plus exigeants du monde. Ce contrat renforce les relations commerciales nouées de longue date entre les deux entreprises dans les domaines de la certification, de la santé, de la formation, de la sécurité et de l'environnement.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Fin 2018, Bureau Veritas en France employait près de 8000 personnes à travers ses filiales Bureau Veritas Construction, Bureau Veritas Exploitation, Bureau Veritas Certification et Bureau Veritas Solutions, notamment.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

