Wendel : Saint-Gobain lance le Programme « Transform & Grow » - 332.89 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 novembre 2018

SAINT-GOBAIN ACCÉLÈRE SA TRANSORMATION ET LANCE LE PROGRAMME

« TRANSFORM & GROW »

ACCÉLÉRATION DE LA ROTATION DU PORTEFEUILLE

NOUVELLE ORGANISATION

AMÉLIORATION DE LA MARGE D'EXPLOITATION

 Accélération de la rotation du portefeuille, en ligne avec notre objectif de céder au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 3 opérations significatives lancées représentant un total de 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires ; 17 acquisitions réalisées sur les 9 premiers mois de 2018 pour un montant de 561 millions d'euros

 Nouvelle structure organisationnelle comportant cinq entités pour intensifier la proximité du Groupe avec ses marchés, gagner en agilité et en responsabilité, renforcer les synergies grâce à une simplification majeure et favoriser la croissance

 Revue additionnelle du portefeuille à faire dans le cadre de la nouvelle organisation

 Effet positif de la transformation du Groupe sur la marge d'exploitation de plus de 100 points de base : nouvelle structure organisationnelle générant 250 millions d'euros d'économies supplémentaires par rapport au programme d'économies de coûts déjà en place ; accélération de la rotation du portefeuille améliorant la marge d'exploitation d'environ 40 points de base

 Nouvelle structure de management en place à partir du 1er janvier 2019 : Benoit Bazin est nommé Directeur Général Délégué du Groupe. Il sera tout particulièrement en charge du programme de transformation de Saint-Gobain et du management des quatre régions. Sreedhar N. sera nommé Directeur Financier

Pierre-André de Chalendar a déclaré : « Saint-Gobain évolue dans un environnement en mutation rapide, source d'importantes opportunités de croissance pourvu que nous soyons suffisamment proches de nos marchés et suffisamment agiles. Nous lançons aujourd'hui un programme de transformation ambitieux intitulé 'Transform & Grow' reposant sur deux piliers : une modification profonde de la structure organisationnelle du Groupe et une accélération du programme de rotation du portefeuille.

Plus légère, plus intégrée, dotée d'un fort esprit entrepreneurial et plaçant le digital au cœur de l'organisation, la nouvelle structure permettra au Groupe d'être encore plus proche de ses clients, plus agile et de générer plus de synergies. »

Benoit Bazin a déclaré : « Le programme 'Transform & Grow' va nous permettre de libérer un potentiel significatif de croissance et de rentabilité supplémentaires. Il mettra nos équipes en position idéale pour tirer pleinement parti de notre portefeuille de solutions dans chaque pays et de nos synergies de marché au profit de nos clients. Nous nous fixons également des objectifs financiers ambitieux pour cette transformation : 250 millions d'euros d'économies supplémentaires grâce à une organisation plus légère et plus efficace contribuant à une amélioration globale de la marge d'exploitation de plus de 100 points de base d'ici 2021. »

La nouvelle structure organisationnelle de Saint-Gobain a pour objectif d'intensifier la proximité du Groupe avec ses marchés finaux, en prenant en compte la dimension régionale de la plupart de nos marchés et la dimension mondiale de nos activités les plus innovantes. La nouvelle structure sera constituée de cinq ensembles, avec quatre entités régionales et une entité globale Solutions de Haute Performance :

- Europe du Nord : pays nordiques, Royaume-Uni, Irlande, Suisse, Allemagne, Autriche, Europe de l'Est, Russie

- Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique : France, Benelux, Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique

- Amériques : Amérique du Nord, Amérique latine

- Asie-Pacifique

- Solutions de Haute Performance : activités Matériaux Haute Performance (MHP) et Sekurit (vitrage automobile)

Ces cinq entités remplaceront les trois pôles d'activité et les quatorze délégations actuels. Cette organisation offre des avantages en termes d'agilité ; elle permet au Groupe de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités de son programme de transformation digitale, d'avoir un processus de décision simplifié et de renforcer sa compétitivité. L'adaptation de notre modèle de développement aux différentes spécificités régionales et de marchés nous permettra d'accélérer notre croissance rentable ; la rationalisation du nombre de niveaux de management nous permettra d'alléger notre organisation. De plus, la nouvelle organisation permettra de renforcer les synergies à trois niveaux, régional, marché et mondial, au profit de nos clients.

Conformément à notre culture du dialogue social, les instances représentatives du personnel compétentes seront consultées et informées.

Parallèlement à la nouvelle organisation, le Groupe a accéléré la rotation de son portefeuille. Les cessions d'au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant fin 2019 pour un montant d'environ 1 milliard d'euros sont en bonne voie, avec un effet positif attendu sur la marge d'exploitation d'environ 40 points de base ; plus de 10 cessions de tailles variées et de tous secteurs d'activité confondus sont en cours de préparation et trois processus significatifs ont déjà été lancés :

 Cession des entités du site de Xuzhou de la Canalisation en Chine pour environ 200 millions d'euros (chiffre d'affaires 2017 : environ 250 millions d'euros)

 Un processus de cession a été lancé pour notre activité de Distribution Bâtiment en Allemagne (chiffre d'affaires 2017 : environ 1,9 milliard d'euros)

 Un processus de cession est en cours pour l'activité carbure de silicium (au sein des MHP, avec un chiffre d'affaires 2017 d'environ 120 millions d'euros)

Une nouvelle revue exhaustive du portefeuille d'activités sera réalisée par chacune des entités de la nouvelle organisation.

Grâce à ces initiatives stratégiques, en particulier à la nouvelle structure organisationnelle et à l'accélération de la rotation du portefeuille, le Groupe prévoit un effet positif sur la marge d'exploitation de plus de 100 points de base :

 Accélération de la rotation du portefeuille avec un effet positif sur la marge d'exploitation d'environ 40 points de base

 Nouvelle structure organisationnelle avec un effet positif sur la marge d'exploitation d'environ 60 points de base grâce à des économies de coûts de 250 millions d'euros d'ici 2021 (50 millions d'euros en 2019, 120 millions d'euros en 2020) en plus de notre plan actuel d'économie de coûts de 1,2 milliard d'euros sur la période 2017-2020

Une conférence téléphonique aura lieu le 26 novembre 2018 à 8h00 (heure de Paris) : composer le +33 1 72 72 74 03 suivi du code 32678726#. Une présentation en lien avec ces annonces sera prochainement disponible sur le site internet de Saint-Gobain : https://www.saint-gobain.com/fr/finance/resultats-et-evenements-financiers

NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION GÉNÉRALE

Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général

Benoit Bazin Directeur Général Délégué Laurent Guillot Directeur Général Adjoint, Directeur Général Solutions de Haute Performance Patrick Dupin Directeur Général Adjoint, Directeur Général Région Europe du Nord Guillaume Texier Directeur Général Adjoint, Directeur Général Région Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique Thomas Kinisky Directeur Général Adjoint, Innovation et Président Amérique du Nord Javier Gimeno Directeur Général Adjoint, Directeur Général Région Asie-Pacifique Claire Pedini Directrice Générale Adjointe, Ressources Humaines et Transformation Digitale Sreedhar N. Directeur Financier Antoine Vignial Secrétaire Général, chargé de la Responsabilité Sociale d'Entreprise

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017

Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain