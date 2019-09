Wendel : a cédé des actions d'Allied Universal

19/09/2019 | 07:37

Wendel, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et les autres actionnaires actuels annoncent aujourd'hui avoir signé un accord en vue de la cession supplémentaire d'une part du capital d'Allied Universal avec un nouveau groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group.



La finalisation de cette transaction devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2019. Cette transaction valorise la participation totale de Wendel à environ 900 millions de dollars.



Wendel recevra plus de 70 % de la valeur de sa participation en numéraire à la réalisation de la cession, soit un total d'environ 650 millions de dollars et conservera une part résiduelle du capital d'Allied Universal d'environ 8 %.



“Depuis notre investissement initial dans AlliedBarton en 2015, la société a fait passer son chiffre d'affaires de 2 milliards à plus de 7 milliards de dollars, grâce à sa croissance organique, ses opérations de croissance externe et la fusion avec Universal Services of America ” déclare Adam Reinmann, Managing Director et CEO de Wendel North America.



