Wendel : accord pour acquérir Crisis Prevention Institute

15/10/2019 | 08:17

Wendel annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Crisis Prevention Institute, société américaine spécialisée dans les formations en gestion des comportements et de prévention de crises, pour une valeur d'entreprise de 910 millions de dollars.



Dans le cadre de cette transaction, la société d'investissement française investira jusqu'à environ 590 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management de CPI et détiendra environ 98% du capital.



Sous réserve du respect des conditions habituelles et de l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au quatrième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020.



