Wendel : accorde une exclusivité à Unigrains en vue de céder Mecatherm pour 120 millions d’euros - 83.65 Ko - PDF

COMMUNIQUE DU 31.07.2018

Wendel accorde une exclusivité à Unigrains en vue de céder Mecatherm pour 120 millions d'euros

Paris, 31 juillet 2018 - Wendel a reçu une offre ferme d'Unigrains en vue d'acquérir la totalité du capital de Mecatherm, un leader mondial des lignes de production pour la boulangerie industrielle, pour une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros, soit environ 10 fois l'Ebitda attendu fin 2018. Wendel est entrée en négociations exclusives avec Unigrains afin de concrétiser l'opération qui devrait se finaliser au quatrième trimestre 2018, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et légales nécessaires.

Sur la base de cette offre, Wendel devrait recevoir environ 83 millions d'euros nets soit environ 40 millions d'euros au-dessus de la valorisation de Mecatherm dans l'ANR de Wendel du 2 mai 2018.

Sous l'égide de Wendel et grâce à une équipe de dirigeants de grande qualité nouvellement formée au côté de son Président, Olivier Sergent, Mecatherm a procédé à une vaste réorganisation industrielle, s'est positionnée avec succès sur de nouveaux segments en forte croissance (« Soft & Pastry & Premium breads »), tout en se renforçant sur son segment historique (« Crusty bread ») sur lequel Mecatherm est le leader mondial. Ce déploiement s'est fait à l'international, en particulier dans les pays émergents, grâce à une équipe commerciale renforcée et des présences locales en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Asie.

Unigrains, société d'investissement contrôlée par les céréaliers français, spécialiste de l'agro-alimentaire et de l'agro-industrie, accompagne les entreprises depuis plus de 55 ans. Unigrains, qui gère aujourd'hui 1 milliard d'euros et est un partenaire de près de 150 entreprises, voit dans le projet Mecatherm la possibilité de se doter d'un savoir-faire unique dans le domaine de l'équipement pour les industriels de la panification, tout en mettant son expertise reconnue ainsi que son réseau à l'international au service de Mecatherm et de son équipe dirigeante.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare : « Le management de Mecatherm a déployé des efforts importants ces dernières années pour transformer son organisation industrielle et commerciale afin d'ouvrir la voie à de nouveaux succès commerciaux. Je suis convaincu que la société trouvera en Unigrains, un nouveau partenaire expert de l'industrie agro-alimentaire qui lui permettra de poursuivre son développement avec succès. Cette opération est également une marque supplémentaire de notre engagement stratégique de simplification du portefeuille de Wendel en nous focalisant sur des actifs de plus grande taille au sein d'un portefeuille plus resserré. »

Philippe Pinta, Président d'Unigrains, déclare : « Nous intervenons depuis plus de 55 ans avec l'objectif de renforcer les liens entre agriculture et agro-alimentaire. L'acquisition de Mecatherm représenterait un nouvel axe stratégique complémentaire à notre métier de capital investisseur et apporterait une vision unique sur l'évolution de la BVP, un atout majeur pour nos entreprises partenaires. Nous sommes ravis de

promouvoir ainsi l'excellence de toute la filière céréalière française et son rayonnement international ainsi que d'assurer la pérennité d'un champion français sur un marché mondial très porteur. »

Olivier Sergent, Président de Mecatherm, déclare : « Nous remercions Wendel pour son soutien constant tout au long de ces sept années, nous permettant de construire un groupe plus fort et mieux positionné sur ces segments de marché. Avec l'ensemble de l'équipe dirigeante, nous nous réjouissons d'être accompagnés par un investisseur français de renom, qui saura nous apporter son expertise unique de la filière céréalière dans la durée et dans la continuité de ce que nous avons réalisé avec Wendel. »

DC Advisory et Gaillard Partners ont accompagné Wendel dans cette opération.

Agenda

06.09.2018

Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse)

Par conférence téléphonique

29.11.2018

Investor Day 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).

