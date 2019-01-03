Wendel acquiert 4,8% du capital de Stahl auprès de Clariant

3 janvier (Reuters) - Wendel a annoncé jeudi dans
un communiqué :
* WENDEL ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD POUR ACQUÉRIR 4,8%
DU
CAPITAL DE STAHL AUPRÈS DE CLARIANT POUR UN
MONTANT DE 50 MILLIONS D'EUROS.
* À LA SUITE DE CETTE ACQUISITION, WENDEL AUGMENTE SA
PARTICIPATION DANS STAHL À ENVIRON 67% DU CAPITAL.
* CLARIANT DÉTIENT DÉSORMAIS ENVIRON 14,5% DE STAHL ET
RENONCE À
SON POSTE D'ADMINISTRATEUR AINSI QU'À SES DROITS DE VETO
SPÉCIFIQUES.
* LE RESTE DU CAPITAL DE STAHL RESTE DÉTENU PAR BASF (16%),
PAR LE
MANAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ AINSI QUE D'AUTRES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES.
Le communiqué : https://bit.ly/2CMw8lj
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(Benjamin Mallet)