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Wendel acquiert 4,8% du capital de Stahl auprès de Clariant

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03/01/2019 | 17:44

3 janvier (Reuters) - Wendel a annoncé jeudi dans un communiqué :

* WENDEL ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD POUR ACQUÉRIR 4,8% DU CAPITAL DE STAHL AUPRÈS DE CLARIANT POUR UN MONTANT DE 50 MILLIONS D'EUROS.

* À LA SUITE DE CETTE ACQUISITION, WENDEL AUGMENTE SA PARTICIPATION DANS STAHL À ENVIRON 67% DU CAPITAL.

* CLARIANT DÉTIENT DÉSORMAIS ENVIRON 14,5% DE STAHL ET RENONCE À SON POSTE D'ADMINISTRATEUR AINSI QU'À SES DROITS DE VETO SPÉCIFIQUES.

* LE RESTE DU CAPITAL DE STAHL RESTE DÉTENU PAR BASF (16%), PAR LE MANAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ AINSI QUE D'AUTRES ACTIONNAIRES MINORITAIRES. Le communiqué : https://bit.ly/2CMw8lj Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BASF -1.15%60.02 Cours en différé.0.53%
CLARIANT -2.43%17.65 Cours en différé.0.00%
R. STAHL AG 0.00%22.6 Cours en différé.5.61%
WENDEL -1.26%102.1 Cours en temps réel.-1.24%
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CA 2018 8 498 M
EBIT 2018 914 M
Résultat net 2018 44,0 M
Dette 2018 4 923 M
Rendement 2018 2,76%
PER 2018 110,59
PER 2019 58,42
VE / CA 2018 1,14x
VE / CA 2019 1,12x
Capitalisation 4 785 M
Graphique WENDEL
Durée : Période :
Wendel : Graphique analyse technique Wendel | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique WENDEL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 9
Objectif de cours Moyen 137 €
Ecart / Objectif Moyen 33%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
André François-Poncet Group CEO
Nicolas ver Hulst Chairman-Supervisory Board
Jerôme Michiels Chief Financial Officer
Gérard Lamy Director of Research
Aziz Sedrati Director-Information Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
WENDEL-1.24%5 440
WORLDPAY INC7.04%23 642
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