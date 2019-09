Wendel : départ du group deputy CEO

11/09/2019 | 07:29

Le groupe d'investissements Wendel annonce avoir décidé, avec Bernard Gautier, group deputy CEO depuis 16 ans et membre du directoire de mettre un terme à leur collaboration, les raisons de cette décision n'étant pas précisées.



Bernard Gautier était depuis 2005 directeur de l'équipe d'investissement et, à ce titre, membre du directoire aux côtés des différents présidents qui se sont succédé. Il a rejoint Wendel en 2003 en tant que directeur du développement et des participations.



Attaché au développement à l'international et aux nouveaux champs d'investissement, il a impulsé depuis 2007 le déploiement de Wendel en Asie, aux États-Unis, en Afrique et à Londres. Depuis 2014, il a piloté le projet Digital@Wendel et la création du Wendel Lab.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.