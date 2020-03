Wendel, en pleine santé en 2019, prône la discipline pour 2020

Paris (awp/afp) - La société d'investissement Wendel a annoncé mercredi avoir multiplié par près de 9 son bénéfice net et augmenté la valeur de son portefeuille de 12% l'an dernier, ce qui lui permet d'anticiper les conséquences de la crise du coronavirus avec une certaine sérénité.

"On commence cette situation avec un bilan extrêmement solide ce qui permet d'avoir la sérénité et le recul pour faire face aux différentes situations qui peuvent se présenter", a garanti André François-Poncet, président du directoire de Wendel, lors d'une conférence téléphonique.

Ce dernier a également fait valoir le faible endettement du groupe et la disponibilité de près de 800 millions d'euros de lignes bancaires.

"On est resté très prudent dans la gestion de notre portefeuille, c'est pourquoi aujourd'hui on peut réagir de façon disciplinée" à la crise du coronavirus, a ajouté le dirigeant.

"On a fait les bons choix de ne pas être dans les secteurs les plus chauds" comme le tourisme, les loisirs, les transports ou le spectacle, s'est-il félicité.

S'il n'a pas exclu la possibilité d'utiliser "les lignes de besoin en fonds de roulement" en cas de besoin, le dirigeant de Wendel s'est montré serein.

"Tout le monde a compris que si on ne se serrait pas les coudes dans cet environnement, cela (allait) être encore plus dur pour les entreprises et pour le système financier", a-t-il estimé.

"On a généralement beaucoup de marge par rapport au seuil de difficultés et même si on avait un problème on n'a pas des énormes montants de dettes", a développé M. François-Poncet.

"Donc on regarde toute la structure, on se sent bien", a-t-il conclu.

Récoltant les fruits du recentrage et de la réduction de son portefeuille, entamé deux ans auparavant, le groupe Wendel a fait état d'un bénéfice net de près de 399,7 millions d'euros, contre 45,3 millions en 2018.

Le chiffre d'affaires progresse de 2,1% à 8,56 milliards d'euros.

"La quasi-totalité de la croissance est attribuable à celle de Bureau Veritas" dont les revenus ont progressé de 6,3% l'an dernier, a déclaré M. François-Poncet

L'actif net réévalué (ANR) par action, indicateur-clef du secteur reflétant la valeur du portefeuille du groupe, a progressé de 12,8% pour s'élever à 166,3 euros à fin décembre 2019.

Le groupe, qui doit réactualiser cet indicateur à fin mars, anticipe toutefois une chute de 30 à 35% par rapport à décembre dernier, en prenant en compte la baisse du cours de Bureau Veritas et de ceux des sociétés comparables aux entreprises non cotées de son portefeuille.

afp/rp