Wendel : hausse de +12,2% de l'ANR

30/07/2019 | 18:17

Le groupe Wendel annonce ce mardi soir un Actif net réévalué (ANR) semestriel de 7,467 milliards d'euros, soit 165,4 euros par action, en hausse de +12,2% depuis le 31 décembre 2018.



Le chiffre d'affaires consolidé du semestre s'élève à 4,262 milliards d'euros, en hausse de +2,7%, dont +0,9% de croissance organique en un an. Cette augmentation est essentiellement portée par Bureau Veritas, qui affiche une croissance totale de +5,9% et une croissance organique de +4,0% sur le premier semestre.



“Certaines de nos participations mettent en oeuvre avec succès d'ambitieuses initiatives de croissance et de transformation digitale, et d'autres connaissent, comme nous l'anticipions, un premier semestre 2019 plus difficile. La qualité des modèles d'affaires de nos sociétés, leurs structures financières solides et renforcées ainsi que la réactivité de nos équipes et des managements de nos sociétés, confèrent à notre portefeuille une bonne résilience, malgré un environnement économique volatil dans certains secteurs de l'économie mondiale, l'automobile par exemple”, commente André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.