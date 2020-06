Wendel : initiatives de solidarité et de mécénat

08/06/2020 | 08:20

Dans le cadre de ses actions de solidarité et de mécénat, Wendel annonce le renouvellement pour cinq ans de sa convention de mécénat avec le Centre Pompidou-Metz dont il est le mécène fondateur depuis sa création en 2010.



Par ailleurs, les sommes issues de baisses de rémunération du directoire et du conseil de surveillance seront versées au fonds de dotation de Wendel au bénéfice des Restaurants du Coeur en France, ainsi que de The Bowery Mission et d'Empty Bowls aux États-Unis.



Enfin, Wendel fait part d'un mécénat de compétences en finançant des formations visant à prévenir la violence, dispensées par Crisis Prevention Institute à destination des personnels d'organismes de santé et d'éducation spécialisée les plus exposés en France.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.