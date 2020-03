Wendel : résultat net de 625,6 ME en 2019

18/03/2020 | 18:52

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en hausse de + 2,1 % à 8 562,2 ME et la croissance organique est de + 1,0 %.



' La quasi-totalité de la croissance du chiffre d'affaires consolidé est attribuable à celle de Bureau Veritas, dont la croissance totale s'élève à 6,3 % et la croissance organique à 4,3 % ' indique le groupe.



Le résultat net des activités à 449,7 millions d'euros est en baisse de 12,2 %. ' La bonne performance de Bureau Veritas et la baisse des frais financiers n'ont pas totalement compensé la plus faible contribution des sociétés non cotées et l'impact d'éléments comptables non cash ' indique la direction.



Le résultat net total est de 625,6 ME en 2019, contre 280,4 ME en 2018. Le résultat net part du Groupe est de 399,7 ME, contre 45,3 ME en 2018.



La contribution de toutes les sociétés du Groupe au résultat net des activités est de 589,5 ME, en baisse de 13,4 % par rapport à 2018.



L'Actif Net Réévalué au 31 décembre 2019 ressort à 166,3 euros par action, en hausse de + 12,8 % sur l'année.



