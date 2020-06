Wendel : revoit en baisse sa proposition de dividende, à 2,80 euros par action

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé mardi qu'elle proposerait le versement d'un dividende de 2,80 euros par action, au titre de l'exercice 2019, lors de son assemblée générale prévue le 2 juillet. Le groupe avait initialement prévu de distribuer un dividende de 2,90 euros par action après ses résultats annuels, publiés en mars, mais il a revu en baisse sa proposition après "appréciation de l'environnement économique et sanitaire" à la suite de la pandémie de coronavirus, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le nouveau dividende proposé, qui sera détaché le 7 juillet et payé le 9 juillet 2020, est d'un montant égal à celui versé au titre de l'exercice 2018. Wendel a par ailleurs annoncé que son conseil de surveillance et son directoire avaient volontairement accepté une baisse de 25% de leur rémunération sur trois mois et que les "sommes issues de ces réductions (...) ser[aient] versées au fonds de dotation de Wendel pour financer des initiatives de solidarité et de mécénat". L'action Wendel a terminé en hausse de 3% à 94,10 euros. (jbatteau@agefi.fr)

