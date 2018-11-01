Wendel : vend le japonais NOP pour 85 mlns net

1er novembre (Reuters) - Wendel SE a annoncé jeudi
dans un communiqué :
* WENDEL SIGNE UN ACCORD POUR LA CESSION DE NOP (NIPPON OIL
PUMP)
À CITIC CAPITAL JAPAN PARTNERS III, LP POUR UNE VALEUR
DENTREPRISE ÉQUIVALENTE À ENVIRON 11 FOIS LEBITDA AJUSTÉ
* NOP EST LE LEADER AU JAPON DES POMPES À ENGRENAGE INTERNE
* WENDEL DEVRAIT RECEVOIR ENVIRON 85 MILLIONS DEUROS DE
PRODUIT
DE CESSION NET
* CE PRODUIT DE CESSION REPRÉSENTE 13 MLNS DE PLUS QUE LA
VALORISATION DE NOP DANS LANR DE WENDEL AU 24 AOÛT 2018, ET
ENVIRON 3,5 FOIS LES CAPITAUX PROPRES INITIALEMENT INVESTIS
* CELA REPRÉSENTE UN TAUX DE RENDEMENT INTERNE DENVIRON 29%
DEPUIS LINVESTISSEMENT DANS NOP EN DÉCEMBRE 2013
* LA FINALISATION DE CETTE TRANSACTION EST SOUMISE AUX
CONDITIONS
USUELLES ET DEVRAIT INTERVENIR AU COURS DU 4ÈME TRIMESTRE 2018.
* "SOUS LÉGIDE DE WENDEL, LE CHIFFRE DAFFAIRES DE LA
SOCIÉTÉ EST
PASSÉ DE 4,8 MILLIARDS DE YENS À 6,1 MILLIARDS DE YENS."
* Le communiqué : https://bit.ly/2AGepe8
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(Rédaction de Paris)