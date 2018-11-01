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Wendel : vend le japonais NOP pour 85 mlns net

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01/11/2018 | 18:05

1er novembre (Reuters) - Wendel SE a annoncé jeudi dans un communiqué :

* WENDEL SIGNE UN ACCORD POUR LA CESSION DE NOP (NIPPON OIL PUMP) À CITIC CAPITAL JAPAN PARTNERS III, LP POUR UNE VALEUR DENTREPRISE ÉQUIVALENTE À ENVIRON 11 FOIS LEBITDA AJUSTÉ

* NOP EST LE LEADER AU JAPON DES POMPES À ENGRENAGE INTERNE

* WENDEL DEVRAIT RECEVOIR ENVIRON 85 MILLIONS DEUROS DE PRODUIT DE CESSION NET

* CE PRODUIT DE CESSION REPRÉSENTE 13 MLNS DE PLUS QUE LA VALORISATION DE NOP DANS LANR DE WENDEL AU 24 AOÛT 2018, ET ENVIRON 3,5 FOIS LES CAPITAUX PROPRES INITIALEMENT INVESTIS

* CELA REPRÉSENTE UN TAUX DE RENDEMENT INTERNE DENVIRON 29% DEPUIS LINVESTISSEMENT DANS NOP EN DÉCEMBRE 2013

* LA FINALISATION DE CETTE TRANSACTION EST SOUMISE AUX CONDITIONS USUELLES ET DEVRAIT INTERVENIR AU COURS DU 4ÈME TRIMESTRE 2018.

* "SOUS LÉGIDE DE WENDEL, LE CHIFFRE DAFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ EST PASSÉ DE 4,8 MILLIARDS DE YENS À 6,1 MILLIARDS DE YENS."

* Le communiqué : https://bit.ly/2AGepe8 Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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