faber - oh deja 22,50 quelle vitesse la resistance des 22,25 elle va juste la regarder histoire de ne pas deroger a la regle, et puis pan pan 20 et repan pan elle va rejoindre ses plus bas de janvier ( enfin presque pour feinter ceux qui l attendent la) on dira 16€. meme a 16 € que penser ?????

optique moyen lt preferez la peche