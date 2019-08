Wendy's : hausse de 29% du BPA ajusté au 2e trimestre

07/08/2019 | 14:05

Le groupe de restauration Wendy's publie au titre du deuxième trimestre 2019 un BPA ajusté de 0,18 dollar, en hausse de 28,6% en comparaison annuelle, et un EBITDA ajusté de 117,8 millions, en croissance de 7,6%.



Ses revenus ajustés ont augmenté de 6,8% à 348,7 millions de dollars, pour des ventes globales (y compris restaurants sous franchises) en croissance de 3,3% à taux de changes constants (dont +10,4% à l'international).



Pour l'ensemble de l'exercice, Wendy's continue de viser un BPA ajusté en hausse d'environ 3,5 à 7% et un EBITDA ajusté en croissance de l'ordre de 2,5 à 4,5%, pour une progression des ventes globales d'environ 3 à 4%.



