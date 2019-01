Wereldhave Belgium : Modification au sein du Conseil d'Administration de Wereldhave Belgium

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 15 JANVIER 2019 (8h30)

Medialaan 30, boîte 6

1800 Vilvoorde

Numéro d'entreprises 0412.597.022 (RPM Bruxelles)

Modification au sein du Conseil d'Administrationde Wereldhave Belgium

Le Conseil d'Administrationdu Gérant Statutaire de Wereldhave Belgium annonce le départ, prévu en date du 1er mars 2019, de Dirk Anbeek, co-Administrateur Délégué et co-Dirigeant effectif de la Société.

Depuis 2016, Kasper Deforche occupe avec lui les fonctions de co-Administrateur Délégué et co-Dirigeant effectif, en charge de la gestion journalière de la Société.

La continuité de la gestion des activités de la Société sera assurée par Kasper Deforche, de par le caractère inchangé de sa position,ainsi que par l'ensemble du Conseil d'Administration qui, suite audépart de Dirk Anbeek, sera composé de Dirk Goeminne (Président-Administrateur indépendant), Ann Claes (Administrateur indépendant), Brigitte Boone (Administrateur indépendant) et Kasper Deforche.

L'actionnaire majoritairede la Société devrait en toute hypothèse proposer à brève échéance lacandidature d'un nouveau représentant au sein du Conseil d'Administration.

Les membres du Conseil d'Administration tiennent à remercier DirkAnbeek pour sa précieuse contribution, depuis des années, à la croissance de la Société et lui souhaitent beaucoup de succès dans la poursuite de sa carrière.

Pour plus d'informations -C. Biquet-Chief Financial Officer - +32 2 732 19 00investor.relations@wereldhavebelgium.com

Wereldhave Belgium se concentre sur des centres commerciaux et retail parcs qui ont une position dominante dans leur zone de chalandise. Wereldhave Belgium est cotée au marché continud'Euronext Bruxelles et sa capitalisation boursière au 31 décembre 2018est de €620 millions.Pour plus d'informations:www.wereldhavebelgium.com