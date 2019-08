Western Union : Avec Western Union et la TD, on peut maintenant transférer de l'argent au Canada et dans le monde

Des millions de titulaires de compte TD peuvent maintenant envoyer de l’argent en ligne qui pourra être récupéré dans des agences Western Union® partout dans le monde

Western Union (NYSE : WU), un chef de file en services de paiement à l’échelle mondiale, et la TD, l’une des plus importantes institutions financières au Canada, ont annoncé le lancement d’un moyen rapide et pratique permettant aux clients de la TD d’envoyer de l’argent à l’échelle internationale par l’entremise de Western Union. Les clients de la TD peuvent maintenant envoyer de l’argent au-delà des frontières à partir de leur compte-chèques, de leur compte d’épargne ou de leur compte de ligne de crédit personnels TD Canada Trust, et l’argent peut être récupéré à un point de service Western Union dans 200 pays et territoires dans le monde. Lancé ce mois-ci, ce service est accessible en ligne et dans BanqueNet et son déploiement pour les utilisateurs de l’appli TD est en cours.

« Western Union offre un moyen pratique et fiable de répondre à la demande grandissante des consommateurs pour une connectivité financière internationale, ce qui permet les transferts d’argent rapides et flexibles entre individus. En collaboration avec la TD, nous créons des occasions pour les consommateurs et un pont entre les services en ligne et les services hors ligne – ou entre le monde numérique et celui du commerce de détail. Pouvoir soutenir les transferts de l’argent numérique à l’argent comptant nous aide à offrir des options et la commodité que recherchent les clients », explique Khalid Fellahi, chef mondial, Transferts d’argent pour les consommateurs, Western Union.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients des Services bancaires personnels la facilité et la commodité des transferts d’argent Western Union dans BanqueNet et dans l’appli TD, dit Frank Psoras, premier vice-président, Services bancaires courants, TD. De tels services, sans compter d’autres améliorations qui leur seront apportées dans l’avenir, témoignent de l’engagement de la TD envers l’innovation axée sur les clients et s’inscrivent dans le cadre de nos efforts visant à offrir aux clients dont les proches habitent ailleurs dans le monde la possibilité de leur envoyer de l’argent rapidement et facilement. »

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un chef de file mondial en déplacements d’espèces transfrontaliers et en devises. Notre plateforme omnicanal relie le monde numérique au monde physique et permet aux consommateurs et aux entreprises d’envoyer et de recevoir de l’argent et de faire des paiements avec rapidité, facilité et fiabilité. Au 31 mars 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 points de vente au détail offrant des services de marque Western Union, Vigo ou Orlandi Valuta dans plus de 200 pays et territoires, avec la possibilité de transférer des fonds à plusieurs milliards de comptes. De plus, westernunion.com, notre canal ayant connu la croissance la plus rapide en 2018, est accessible dans environ 70 pays, et d’autres territoires, pour permettre les déplacements d’argent dans le monde. Grâce à notre portée mondiale, Western Union ouvre la voie aux déplacements d’argent qui favorisent les liens dans les familles, entre amis et avec les entreprises et soutiennent l’inclusion financière et la croissance économique. Pour en savoir plus, rendez-vous à https://www.westernunion.com/ca/fr/home.html

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l’appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d’après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD (Canada); Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD Bank, America’s Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190801005265/fr/