Western Union : BPA dopé par des gains sur cessions

Données financières (USD) CA 2019 5 314 M EBIT 2019 1 006 M Résultat net 2019 - Dette 2019 1 542 M Rendement 2019 3,65% PER 2019 8,24x PER 2020 11,1x VE / CA2019 2,00x VE / CA2020 2,04x Capitalisation 9 084 M Graphique WESTERN UNION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WESTERN UNION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 19,53 $ Dernier Cours de Cloture 21,09 $ Ecart / Objectif Haut 13,8% Ecart / Objectif Moyen -7,41% Ecart / Objectif Bas -21,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hikmet Ersek President, Chief Executive Officer & Director Jeffrey A. Joerres Non-Executive Chairman Rajesh K. Agrawal Chief Financial Officer & Executive Vice President Sheri Rhodes Chief Technology Officer & Executive VP Betsy DeHaas Holden Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) WESTERN UNION 23.62% 9 084 FISERV INC 43.46% 71 121 GLOBAL PAYMENTS 59.90% 25 836 FLEETCOR TECHNOLOGIES 51.63% 24 272 WIRECARD AG 14.38% 20 767 PAGSEGURO DIGITAL LTD 140.79% 14 761