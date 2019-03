Western Union :  Union s'associe à Thunes pour étendre ses capacités de versement aux portefeuilles mobiles

Western Union (NYSE : WU), un leader mondial des transferts d’argent et des échanges de devises transnationaux, a choisi de faire équipe avec Thunes, un réseau de paiement transfrontalier destiné aux marchés émergents, pour permettre aux clients de Western Union d’envoyer des fonds directement dans des portefeuilles mobiles dans le monde entier.

Les expéditeurs peuvent désormais utiliser le réseau numérique en pleine expansion de Western Union ou le bureau d’un agent pour envoyer des fonds directement vers le portefeuille mobile d’un destinataire.

« Nous cherchons continuellement à élargir et à améliorer notre portefeuille de versements vers des comptes, et à offrir ainsi à nos clients de multiples options de versement, notamment via des comptes bancaires, des cartes ou des portefeuilles mobiles », a déclaré Sobia Rahman, responsable mondiale du Réseau de versements vers des comptes, chez Western Union. « Notre objectif est de rendre les services numériques de transfert d’argent plus accessibles, en nous focalisant particulièrement sur l’habilitation des transactions mobiles. »

La collaboration permettra aux consommateurs, en particulier à ceux qui n’ont pas accès aux services financiers traditionnels, de bénéficier d’un meilleur accès financier, en les connectant à des solutions de paiement alternatives, telles que les portefeuilles mobiles, qui à terme, contribueront à une meilleure inclusion financière à l’échelle mondiale.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Western Union pour offrir une portée mondiale à leurs clients », a déclaré Steve Vickers, PDG de Thunes. « Notre plateforme de paiement interconnecte de manière transparente les fournisseurs de paiement à l’échelle mondiale, et permet l’interopérabilité entre divers systèmes de paiement. En utilisant nos vastes réseaux, les clients de Western Union bénéficieront désormais d’une plus grande souplesse pour envoyer des fonds au-delà des frontières. »

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des transferts d’argent et des échanges de devises transnationaux. En reliant le monde numérique et le monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 décembre 2018, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences proposant les services de marques Western Union, Vigo ou Orlandi Valuta, réparties dans plus de 200 pays et territoires où elles offrent la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal ayant fait l’objet de la croissance la plus rapide en 2018, est accessible dans plus de 60 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. En 2018, nous avons viré plus de 300 milliards USD en principal dans près de 130 devises, et traité 34 transactions par seconde sur l’ensemble de nos services. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.westernunion.com.

À propos de Thunes

Thunes (anciennement TransferTo) fournit un réseau transfrontalier offrant des solutions de paiement plus intelligentes aux économies émergentes.

Nous contribuons à rendre les services financiers accessibles à tous en interconnectant divers systèmes de paiement qui permettent aux personnes non bancarisées d’accéder à l’économie mondiale. Notre réseau permet aux opérateurs de portefeuille mobile, aux entreprises, aux commerçants, aux opérateurs de transfert de fonds et aux banques de faciliter le mouvement en temps réel des fonds en provenance et à destination des pays émergents.

Avec nos trois solutions de paiement clés ( traitement des virements P2P, versements groupés pour entreprises, et services de paiement numérique), notre réseau mondial couvre plus de 80 pays avec plus de 9 000 partenaires de paiement.

Notre équipe a son siège à Singapour et nous possédons également des bureaux régionaux à Londres et à Miami.

Pour plus de renseignements, visitez www.thunes.com.

TransferTo Mobile Financial Services Ltd. (Thunes) est accréditée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni en vertu du Règlement de 2017 sur les services de paiement (réf. 720167) pour l’envoi de fonds et pour l’exécution d’opérations de paiement, en tant que Fournisseur de services de paiement intermédiaire. TransferTo Mobile Financial Services Ltd. est également enregistrée auprès du HM Revenue and Customs, au Royaume-Uni, et réglementée par celui-ci en tant que Transmetteur de fonds en vertu de la Réglementation antiblanchiment d’argent (Réf. 12807977).

