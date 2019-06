Western Union : Visa et Western Union vont apporter rapidité, simplicité et transparence aux paiements internationaux

Cette nouvelle collaboration va moderniser la circulation des fonds à l’échelle mondiale et accélérer les transferts de fonds internationaux

Aujourd'hui, Visa (NYSE : V) a annoncé un nouvel accord stratégique avec Western Union (NYSE : WU), un chef de file mondial des transferts d’argent et échanges de devises internationaux. En déployant Visa Direct, la plateforme de paiements « push » en temps réel de Visa1, Western Union compte accélérer et rendre transparent le processus de transfert d’argent dans le monde entier. Cette collaboration renforce l'engagement de Visa à moderniser les modes de paiement dans le monde entier. Ce déploiement de Visa Direct par Western Union une fois mis en place, Western Union pourra offrir aux clients un service de paiement par carte, ce qui favorisera la transparence et améliorera l’expérience utilisateur pour les expéditeurs et les destinataires. Western Union et Visa partagent une vision du transfert moderne d'argent. Ce service élargi est destiné à rendre les paiements transfrontaliers plus fiables et plus efficaces que jamais.

Aujourd'hui, bien que près de 80 000 milliards USD soient envoyés via un transfert bancaire ou un compte bancaire à l'échelle mondiale2, le processus est plus difficile et complexe qu'il ne devrait l’être. En raison de méthodes obsolètes, inefficientes et coûteuses, il faut parfois attendre plusieurs jours avant de recevoir l'argent. 85 % de toutes les transactions se font toujours en espèces ou dans une autre devise physique.3 La numérisation et l'amélioration de ces solutions sont au cœur des stratégies de modernisation des paiements de Visa et de Western Union.

« Travaillant en collaboration, Visa Direct et Western Union prévoient de déployer à grande échelle un système de paiements transfrontaliers en temps réel4 destiné aux entreprises et aux consommateurs dans plus de 200 pays et territoires dans plus de 130 devises », a déclaré Bill Sheley, responsable mondial des paiements « push » chez Visa. « Cette nouvelle relation stratégique avec Western Union associe les capacités de pointe du plus grand prestataire de transfert de fonds au monde, avec la portée internationale, l’ampleur opérationnelle, et les capacités de gestion des risques de Visa, afin de proposer, aux expéditeurs et destinataires du monde entier, des offres de valeur et des expériences utilisateur exceptionnelles. »

« Western Union gère le plus grand réseau de vente au détail par transfert d’argent et cet accord représente une étape clé pour notre réseau de transfert de fonds de compte à compte, combinant le meilleur des capacités transfrontalières de Visa et de Western Union pour permettre une plateforme de paiement de classe mondiale », a déclaré Jean Claude Farah, vice-président exécutif chez Western Union. « Cette collaboration permet à nos clients de disposer d'une plateforme rapide, conviviale et fiable pour envoyer des fonds à des milliards de comptes éligibles à travers le monde. »

En 2018, Western Union a traité plus de 800 millions de transactions pour des clients particuliers et professionnels. Leur engagement en faveur de l'innovation et de la commodité les a amenés à développer et à investir dans de nouveaux moyens d'envoyer de l'argent via des canaux numériques et mobiles.

Visa se concentre sur l'amélioration et la modernisation des paiements transfrontaliers. En plus de cette nouvelle collaboration, le mois dernier, Visa a annoncé l'acquisition du contrôle de Earthport, une entreprise qui fournit des services de paiement transfrontaliers. En plus de s’inscrire dans le prolongement de la stratégie transfrontalière globale de Visa, l'acquisition d'Earthport renforce Visa Direct et nos partenariats existants.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des transferts d’argent et des échanges de devises internationaux. En reliant le monde numérique et le monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 mars 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences proposant les services de marques Western Union, Vigo ou Orlandi Valuta, réparties dans plus de 200 pays et territoires où elles peuvent virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal ayant affiché la croissance la plus rapide en 2018, est accessible dans plus de 70 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.westernunion.com.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez les liens À propos de Visa, visacorporate.tumblr.com et @VisaNews.

