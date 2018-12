Western Union : collabore avec TerraPay pour étendre ses options de paiement à des millions de portefeuilles mobiles

Western Union (NYSE : WU), un leader des virements d’argent transfrontaliers dans toutes les devises, annonce une alliance avec TerraPay visant à activer les déboursements dans les portefeuilles mobiles et les comptes bancaires. L’alliance vient renforcer le réseau de déboursement de compte, de Western Union pour effectuer des virements directement dans les portefeuilles mobiles des clients en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Le réseau de paiement à faible valeur de TerraPay connecte les instruments financiers à l’international. Le moteur d’interopérabilité de la société permet aux clients d’envoyer et de recevoir des transactions via des plateformes et des instruments de paiement divers, habilitant les portefeuilles mobiles sur les marchés internationaux, régionaux et nationaux.

« Notre collaboration avec TerraPay est une excellente occasion de diversifier et d’étendre encore plus nos options de paiement à travers le monde, en envoyant des fonds dans des portefeuilles mobiles », a déclaré Sobia Rahman, directeur mondial du réseau de déboursement de compte, chez Western Union. « L’extension de notre réseau aux utilisateurs de TerraPay fournira le canal commode et automatisé que recherchent les clients. »

« Nous sommes ravis de cette nouvelle alliance avec Western Union. L’union de nos forces jouera un rôle clé dans l’expansion du réseau de TerraPay sur de nouveaux marchés, et aidera les travailleurs migrants à envoyer de l’argent chez eux dans un portefeuille mobile ou un compte bancaire, via un service fiable et pratique », a ajouté Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay.

Le réseau mondial de déboursement de compte de Western Union® se connecte aux banques locales, aux commutateurs nationaux de règlements de paiement, aux traiteurs de paiement tiers, ainsi qu’aux portefeuilles mobiles, aux connexions prépayées et à d’autres connexions de cartes.

À propos de la plateforme de transferts transnationaux de Western Union

La plateforme de transferts de fonds et d’échanges de devises transnationaux de Western Union, offrant une empreinte numérique robuste, une infrastructure de règlement, de trésorerie et de mise en conformité, ainsi qu’un vaste réseau international de détail, que relient plus d’un demi-million d’agences, et la capacité de virer des fonds vers des milliards de comptes et de portefeuilles mobiles, établit la norme en matière de virements monétaires internationaux. Avec ses opérations dans plus de 200 pays et territoires, la plateforme de Western Union a traité en moyenne 32 transactions par seconde, et transféré 300 milliards USD en principal dans 130 devises en 2017.

Reliant les environnements monétaires numériques et physiques, la pile de technologies, les interfaces API, le moteur des règlements et des opérations de change, le réseau d’agents, les capacités de détection des fraudes et de lutte contre le blanchiment, de Western Union, en font l’un des plus importants brasseurs de fonds numériques et physiques auprès des clients du monde entier. La société propose des transactions numériques dans plus de 50 pays et territoires. Près de 70 % des transactions numériques de Western Union à l’échelle mondiale proviennent désormais d’appareils mobiles.

À propos de Western Union

La Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des transferts d’argent et des échanges de devises, transnationaux. En reliant les mondes numériques et physiques, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises de virer et de recevoir des fonds, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 30 septembre 2018, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences proposant les services de marques Western Union, Vigo et Orlandi Valuta dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal faisant l’objet de la croissance la plus rapide en 2017, est accessible dans plus de 50 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. En 2017, nous avons viré plus de 300 milliards USD en principal dans près de 130 devises, et traité 32 transactions par seconde sur l’ensemble de nos services. Grâce à notre présence mondiale, Western Union transfère l’argent pour améliorer les liaisons entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.westernunion.com.

À propos de TerraPay

TerraPay est le premier commutateur de paiements mobiles au monde, offrant un service de traitement, de compensation et de règlement de transactions B2B pour portefeuilles mobiles. Notre technologie classée parmi les meilleures de sa catégorie est le moteur d’interopérabilité qui permet aux clients de nos partenaires d’envoyer et de recevoir des transactions en temps réel à travers divers instruments de paiement, plateformes et régions.

Nous croyons dans le pouvoir du mobile pour transformer l’inclusion financière, et nous construisons les rails du paiement numérique afin de réaliser notre vision qui est de pouvoir envoyer de l’argent à n’importe quel appareil mobile.

TerraPay est une société B2B incubée par la société Mahindra Comviva, un leader mondial en fourniture de solutions financières mobiles, qui fait elle-même partie du Mahindra Group de 18 milliards USD. TerraPay est enregistrée et règlementée dans plusieurs juridictions. Au Royaume-Uni, elle est règlementée par la Financial Conduct Authority (FCA).

